الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6.. هنادي مهنا تشك في حب مصطفى خاطر لها

مصطفى خاطر وهنادي
مصطفى خاطر وهنادي مهنا

عرضت اليوم منصة "watch it" مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6 السادسة الذي يقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق.

أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6

وبدأت عاليا التي تجسدها هنادي مهنا الشك في حقيقة حب “يوسف” لها الذي يجسد دوره الفنان مصطفى خاطر، ضمن أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6 وتواجهه بذلك الأمر وعندما يقول لها إنه ذهب معها للمسرح وهو يعلم أنه تحاول أو تستفز أمجد البنهاوي، تغضب منه وتتركه وتمشي، قبل أن تذهب معه لشقيقها دكتور سهام.

وأبدى خاطر سعادته بالمشاركة في بطولة العمل في تصريحات صحفية وقال: "أقدم شخصية جديدة تمامًا لم أقدمها من قبل، إذ تحمل شخصية يوسف العديد من التحولات الدرامية والنفسية في إطار كوميدي اجتماعي".

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شخصية هنادي مهنا في كشف مستعجل

وتقدم هنادي مهنا شخصية ممثلة مغمورة تدعى "عاليا"، ضمن أحداث المسلسل، والتي تحمل عدة مفاجآت للجمهور، من خلال تحولات الشخصية ‏بتسلسل أحداث المسلسل.‏

وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد ‏من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت ‏عديدة خلال الحلقات.

عدد حلقات مسلسل كشف مستعجل 

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

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منصة watch it watch it الحلقة السادسة من مسلسل كشف مستعجل كشف مستعجل هنادي مهنا مصطفي خاطر

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