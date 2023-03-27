الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 5.. محمد عبد الرحمن يُضحّى بــ مصطفى خاطر من أجل حياته

كشف مستعجل
كشف مستعجل

كشفت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل كشف مستعجل الذي يعرض حصريًا على Watch It محاولة د.سهام (محمد عبد الرحمن) التخلص من يوسف (مصطفى خاطر) عن طريق تركه في وسط الطلقات النارية والهرب على أمل أن يتم القبض عليه وتقتله العصابة.

 

احداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 5

وعاش د.سهام أسعد لحظات حياته في الحلقة 5 من مسلسل كشف مستعجل بعدما قبضت العصابة على يوسف، لكن لم تستمر الفرحة كثيرًا حتى عاد له يوسف وطلب منه الحقيبة، ليتذكر دكتور سهام أنه تركها في التاكسي وفي الوقت نفسه فوجئت سهام بالشرطة ومعها سائق التاكسي والذي يدعي أن الحقيبة خاصة بدكتور سهام الذي أنكر ذلك تمامًا، لينجح في إفشال عملية يوسف.

 

عدد حلقات مسلسل كشف مستعجل

ومسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة يشارك فيه محمد عبد الرحمن في بطولته مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

كما انتهى النجم محمد عبد الرحمن من تصوير فيلمه "البطة الصفرا" المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

الحلقة 5 من مسلسل كشف مستعجل| هل يقتل يوسف آخرين؟

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احداث الحلقة 5 من مسلسل كشف مستعجل

كشفت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل كشف مستعجل والذي يُعرض حصريًا على Watch It، محاولة دكتور سهام (محمد عبد الرحمن) التخلص من يوسف (مصطفى خاطر) عن طريق تركه في وسط الطلقات النارية والهرب على أمل أن يتم القبض عليه وتقتله العصابة.

وعاش دكتور سهام أسعد لحظات حياته في المسلسل بعدما قبضت العصابة على يوسف، ولكن لم تستمر الفرحة كثيرًا حتى عاد له يوسف وطلب منه الحقيبة، ليتذكر دكتور سهام أنه تركها في التاكسي، وفي الوقت نفسه تفاجأ سهام بالشرطة ومعها سائق التاكسي والذي يدعي أن الحقيبة خاصة بدكتور سهام الذي أنكر ذلك تمامًا، لينجح في إفشال عملية يوسف.

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

كما انتهى النجم محمد عبد الرحمن من تصوير فيلمه "البطة الصفرا" المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

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وائل لطفي

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