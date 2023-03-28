الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة بورسعيد تنفذ «منتدى الحوار الوطنى» بمركز شباب الاستاد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، ثانى فعاليات ملتقي الحوار الوطني بمركز شباب الاستاد، تحت شعار (فيما يفكر الشباب ..حوار من الشباب للشباب ) وذلك على مدار يومين ٢٦ و ٢٧ مارس ٢٠٢٣.

وتناول المنتدى ثلاثة محاور رئيسية: السياسى، الاجتماعى، الاقتصادى، ومن خلالها تم مناقشة عديد من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

بدأ الحوار بالتعريف بالدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبيه والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة ورفع نتائج الحوار اليه شخصيا لتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الاطياف داخل المجتمع المصري وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل باراء الجميع.

التعريف بالنسخة الثانية لمنتدي الحوار الوطني للشباب والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيدًا لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى.

ثم نبذة عن النسخة الأولي المنتدي التي تم تنفيذها في 2016، والتعريف بمحاور المنتدي (( السياسي - الاقتصادي - والاجتماعى )) والقضايا التي تندرج تحت كل محور.

تم بتقسيم المشاركين الي مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحور الإقتصادي والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات، وكان أبرز المشكلات هى {غلاء الأسعار}

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والاستاذ عبد الفتاح حافظ مدير عام المديرية، تحت اشراف الاستاذ طارق عبد العليم، مدير الادارة، والاستاذة ماهيناز المغربى مسئول برلمان الشباب ،والاستاذ اسلام نبيل، وتحت إشراف الأستاذ عبد الرحمن بصلة، رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ محمد عبد النعيم، مدير المركز، والاستاذ محمود فرج، مشرف النشاط بالمركز.

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ئيس عبد الفتاح السيسي إجراء حوار وطنى اجتماعى اجراء حوار احتياجات أشرف صبحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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