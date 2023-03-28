«محلية النواب» تناقش قرار الحكومة حول تطبيق النظام الصيفى.. غدا

قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن اللجنة ستعقد غدًا الأربعاء اجتماعًا برئاسة المهندس أحمد السجيني، وذلك لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

وأشار شمس الدين، في تصريحات لـ" الدستور" إلى أن مجلس الوزراء قرر عودة تطبيق نظام التوقيت الصيفي بعد 7 سنوات من إلغاء العمل به توفيرًا للطاقة.

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن مطلع مارس الجاري استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي، وقال مجلس الوزراء، إن العمل بنظام تعديل الساعة "يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة".