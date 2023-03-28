الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«محلية النواب» تناقش قرار الحكومة حول تطبيق النظام الصيفى.. غدا

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين

قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن اللجنة ستعقد غدًا الأربعاء اجتماعًا برئاسة المهندس أحمد السجيني، وذلك لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

وأشار شمس الدين، في تصريحات لـ" الدستور" إلى أن مجلس الوزراء  قرر عودة تطبيق نظام التوقيت الصيفي بعد 7 سنوات من إلغاء العمل به توفيرًا للطاقة.

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن مطلع مارس الجاري استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي، وقال مجلس الوزراء، إن العمل بنظام تعديل الساعة "يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة".

استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي الإدارة المحلية بمجلس النواب الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني

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