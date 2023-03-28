الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالفيديو.. النجوم يصعدون جبل الطويلات فى أرض سيناء «دهب» لغناء إعلان بنك مصر

جريدة الدستور

كالعادة بنك مصر يعطي جراعة التفاؤل ويشعل الحماس من جديد بأغنية «جوايا نور مينطفيش»، بكلمات ومعان نحتاجها جميع في هذا الوقت.

ويقدم حمزة نمرة بشكل جديد لأول مرة في إعلان تليفزيوني، وقد انضم هذا العام لهذا العمل الكبير مقدما مفاجأة مدوية لجمهوره العاشق لفنه، تقديرا منه لأهمية وتأثير هذا العمل في رفع الروح المعنوية للجميع.

ومن الملفت للنظر ظهور الفنانين بسيناء مصر أرض المناجاة على جبل الطويلات بأرض سيناء «دهب»، ويعد من أحد المزارات الجاذبة للسياحة الأجنبية الوافدة.

وقد تم شرح معنى تسميه سيناء أرض التجلي لأنها المكان الوحيد الذي تجلي به رب الكون علي جبل موسى كرسالة واضحة أنه في ظل الإزمات التي تجتاح العالم يتطلب مناجاة الخالق سبحانه وتعالى ودعوة للتفاؤل بأن الله سبحانه وتعالي قد اختار مصر للتجلي على أرضها وأنه لن يضيعها أبدا مهما كانت الظروف التي يمر بها العالم.

الجدير بالذكر أن جبل الطويلات يتطلب صعوده ساعة ويتطلب صعود جبل موسى 6  ساعات مع ارتداء أحذيه متخصصة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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