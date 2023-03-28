الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحداث «ضرب نار» تتصاعد.. والعوضي لـ«الدستور»: «المسلسل اسم على مسمى»

العوضي
العوضي

تشتعل أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “ضرب نار”، بنشوب حريق في أرض "الكوماندا" أحمد العوضي، بمحافظة سوهاج، حيث يتبين أن “رزق” ضياء عبد الخالق، وراء تلك الواقعة.

وتتصاعد الأحداث بتعرض ورشة الكوماندا في شبرا لحريق مماثل وتتدخل “مهرة” ياسمين عبد العزيز وأهالي شبرا للسيطرة عليه.

وأعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته بردود الأفعال على الحلقات الأولى من مسلسله الجديد "ضرب نار" ضمن سباق دراما رمضان 2023.

وقال “العوضي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن العمل ملئ بالمشاهد والأحداث الساخنة خلال الحلقات المقبلة، لافتًا إلى أن المسلسل اسم على مسمى.

وتابع “العوضي”: “الجمهور سينبهر بالدويتو الجديد بين الكوماندا ومهرة”، مؤكدًا أنه مختلف تمامًا عن دويتو مسلسل “اللي مالوش كبير”.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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