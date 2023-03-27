الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مجموعة مصر.. غينيا تضرب إثيوبيا بثلاثية فى تصفيات أمم إفريقيا 2023

جانب من مباراة إثيوبيا
جانب من مباراة إثيوبيا وغينيا

حقق منتخب غينيا، فوزًا ثمينًا وهامًا على مضيفه منتخب إثيوبيا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالعاصمة المغربية الرباط، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ورفع المنتخب الغيني، رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل صدارة المجموعة مؤقتًا، ليعزز فرصه في التأهل إلى كأس أمم إفريقيا المقبلة، بينما تجمد رصيد إثيوبيا، عند 3 نقاط، لتقبع في المركز الرابع والأخير.

افتتح المنتخب الغيني، التسجيل في الدقيقة الرابعة، عبر نابي كيتا، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء، من زميله فرانسوا كومانو، ليضع الكرة داخل الشباك على يسار الحارس الإثيوبي.

 وتعادل المنتخب الإثيوبي، عبر كانان مركناه، في الدقيقة 34، ليتمكن بعدها إلياكس موريبا، من إضافة الهدف الثاني للمنتخب الغيني في الدقيقة 42.

وسجل مورجان جيلافوجوي، الهدف الثالث لغينيا في الدقيقة 70، قبل أن يقلص كيكيتا جيماه، الفارق لإثيوبيا، بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر المباراة.

وشهدت المباراة سيطرة وأفضلية من جانب منتخب غينيا، الذي سيطر على أغلب مجريات اللعب خلال الشوطين.

وسيلتقي منتخب مصر، يوم غدٍ الثلاثاء، مع مضيفه منتخب مالاوي، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (بينجو الوطني) بالعاصمة ليلونجوي، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة ذاتها.

وفي حال فوز "الفراعنة" على مالاوي، في لقاء الغد، سيحتاج منتخبا مصر وغينيا، لنقطة واحدة من أجل حسم تأهلهما للنهائيات، عندما يلتقيان على ملعب الأخير، في شهر يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

وكانت بعثة منتخب مصر، قد وصلت فجر اليوم الإثنين، إلى مالاوي استعدادًا لمواجهتها غدًا الثلاثاء في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار .

حرص السفير محمد الشريف سفير مصر في مالاوي علي استقبال بعثة منتخب مصر التي يترأسها خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد.

تضم قائمة منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ٢٤ لاعبًا ، حيث خاض الفريق تدريبه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم الإثنين باستاد بينجو.

غينيا إثيوبيا تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 مصر مالاوي

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وائل لطفي

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