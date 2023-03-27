الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 5| طارق لطفي يدخل علاقة جديدة

مذكرات زوج
مذكرات زوج

بدأت منذ قليل الحلقة الخامسة من مسلسل مذكرات زوج بطولة الفنان طارق لطفي، وزوجته شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة السورية عائشة بن أحمد، بسبب عدم قربهما من بعض وعدم سماعها له فيما يريد أن يعبر عنه.

ويبحث الكثير من متابعين مسلسل مذكرات زوج تردد القناة الناقلة لمتابعة الأحداث التي شهدتها الحلقات الماضية، بداية تمرد رؤوف (طارق لطفى) على حياته، وذهابه إلى الدكتور طه عياد (خالد الصاوى)، والذى نصحه بضرورة تسجيل مذكراته.

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل مذكرات زوج

ودخل طارق لطفي في علاقة جديدة تنشأ بين «رؤوف» و«مها» ابنة خالته لاسيما بعد أن واجه كل منهما مشاكل في علاقته الزوجية، إذ قررت الأخيرة الانفصال والعودة إلى مصر مرة أخرى، بينما قرر «رؤوف» أن يعود إلى منزل والدته، ليرتب الثنائي موعد للقاء الأول بينهما.

على جانب آخر من مسلسل مذكرات زوج، تشهد علاقة الدكتور طه عياد توترًا شديدًا مع زوجته «نجيبة» يصل إلى حد الانفصال، ليلقى الزواج غير التقليدي الذي اتفق عليه الطرفان مشاكل يعجزان عن حلها ويلقى نفس مصير الزواج التقليدي، فيدخل الدكتور طه عياد في حالة نفسية ويقرر الانفصال عن العالم فهي الزيجة الرابعة في حياته، قائلاً: «زواج الحب فشل وزواج العقل فشل والزواج التقليدي فشل».

مواعيد اعادة حلقات مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي

وينافس مسلسل "مذكرات زوج" ضمن السباق الرمضاني الحالي الذي أنطلق الخميس الماضي في أول أيام شهر رمضان.

ويعرض مسلسل مذكرات زوج بشكل حصري على شبكة قنوات cbc وcbc drama في رمضان.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 5 على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية.

بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءا، وتأتي الإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

تردد قناة Cbc

ويمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج حصريا على تردد قناة CBC وترددها كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

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بعد قليل.. عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة الخامسة على cbc drama

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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