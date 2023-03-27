الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد قليل.. عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة الخامسة على cbc drama

مذكرات زوج
مذكرات زوج

يبدأ بعد قليل، عرض الحلقة 5 من مسلسل مذكرات زوج ويترقب الجمهور معرفة الأحداث الجديدة بعدما شهدت الحلقة السابقة العديد من الأحداث والخلافات بين بطل العمل الفنان طارق لطفي “رؤوف” وزوجته الفنانة عائشة بن أحمد والتي تقوم بدور شيرين.

أحداث مذكرات زوج

تدور أحداث مذكرات زوج في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

مواعيد مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل “مذكرات زوج” حصريًا على قناة cbc في المواعيد التالية، حيث سيكون العرض الأول الساعة: 8.45 مساء، والإعادة1 الساعة: 2.45 فجرًا، والإعادة 2 الساعة: 2.45 ظهرا، كما سيتاح للجمهور مشاهدة العمل على منصة "WATCH IT".

تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

  • التردد: 11785.
  • الاستقطاب: الرأسي.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • الاتجاه: 5/6.
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500.
  • الجودة:   SD.

تردد آخر على النايل سات بجودة HD

  • التردد: 11785.
  • الاستقطاب: الرأسي.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • الاتجاه: 5/6.
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500.
  • الجودة: HD.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج في رمضان 2023 وتردد القناة الناقلة

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، إدوارد، وسما إبراهيم، وعمر الشناوي، وسارة الشامي، وعدد كبير من النجوم.

مسلسل "مذكرات زوج"، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وأعدّ المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادي.

وشهد مسلسل مذكرات زوج في الحلقات السابقة، خلافا كبيرا بين «رؤوف» الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، وزوجته شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة السورية عائشة بن أحمد، بسبب عدم قربهما من بعض وعدم سماعها له فيما يريد أن يعبر عنه.

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مواعيد اعادة حلقات مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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