موعد عرض مسلسل مذكرات زوج في رمضان 2023 وتردد القناة الناقلة

مسلسل مذكرات زوج تردد القناة الناقلة من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير عشاق الدراما الرمضانية على قناة سي بي سي، ويبحث الكثير من متابعين مسلسل مذكرات زوج تردد القناة الناقلة لمتابعة الأحداث التي شهدتها الحلقات الماضية، بداية تمرد رؤوف (طارق لطفى) على حياته، وذهابه إلى الدكتور طه عياد (خالد الصاوى)، والذى نصحه بضرورة تسجيل مذكراته.

مسلسل مذكرات زوج

وفي السطور التالية يرصد لكم موقعنا “الدستور” تفاصيل مسلسل مذكرات زوج تردد القناة الناقلة واحداث المسلسل.

وينافس مسلسل "مذكرات زوج" ضمن السباق الرمضاني الحالي الذي أنطلق الخميس الماضي في أول أيام شهر رمضان.

ويعرض مسلسل مذكرات زوج بشكل حصري على شبكة قنوات cbc وcbc drama في رمضان.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 5 على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية.

بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءا، وتأتي الإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أحداث مسلسل مذكرات زوج

وتدور أحداث "مذكرات زوج" في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

تردد قناة Cbc

ويمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج حصريا على تردد قناة CBC وترددها كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

وقد شهد مسلسل مذكرات زوج في الحلقات السابقة، خلافا كبيرا بين «رؤوف» الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، وزوجته شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة السورية عائشة بن أحمد، بسبب عدم قربهما من بعض وعدم سماعها له فيما يريد أن يعبر عنه.