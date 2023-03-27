الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج في رمضان 2023 وتردد القناة الناقلة

مذكرات زوج
مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج تردد القناة الناقلة من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير عشاق الدراما الرمضانية على قناة سي بي سي، ويبحث الكثير من متابعين مسلسل مذكرات زوج تردد القناة الناقلة لمتابعة الأحداث التي شهدتها الحلقات الماضية، بداية تمرد رؤوف (طارق لطفى) على حياته، وذهابه إلى الدكتور طه عياد (خالد الصاوى)، والذى نصحه بضرورة تسجيل مذكراته.

مسلسل مذكرات زوج

وفي السطور التالية يرصد لكم موقعنا “الدستور” تفاصيل مسلسل مذكرات زوج تردد القناة الناقلة واحداث المسلسل.

وينافس مسلسل "مذكرات زوج" ضمن السباق الرمضاني الحالي الذي أنطلق الخميس الماضي في أول أيام شهر رمضان.

ويعرض مسلسل مذكرات زوج بشكل حصري على شبكة قنوات cbc وcbc drama في رمضان.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 5 على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية.

بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءا، وتأتي الإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

مذكرات زوج| موعد الحلقة الـ 5 من مسلسل طارق لطفي على Cbc

رد فعل شيرين بعد ترك طارق لطفي البيت بمسلسل مذكرات زوج اﻟﺣﻠﻘﺔ 5

أخبار الظهيرة| «الصحة» تجري مسحا طبيا للكشف عن الأمراض الصدرية.. وطارق لطفي يتحدث عن «مذكرات زوج»

طارق لطفى يكشف تفاصيل تقديم شخصية رءوف فى «مذكرات زوج»

أحداث مسلسل مذكرات زوج

وتدور أحداث "مذكرات زوج" في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

تردد قناة Cbc

ويمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج حصريا على تردد قناة CBC وترددها كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

وقد شهد مسلسل مذكرات زوج في الحلقات السابقة، خلافا كبيرا بين «رؤوف» الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، وزوجته شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة السورية عائشة بن أحمد، بسبب عدم قربهما من بعض وعدم سماعها له فيما يريد أن يعبر عنه.

مسلسل مذكرات زوج تردد القناة الناقلة مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل مذكرات زوج مسلسل مذكرات زوج موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة الرابعة القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج مسلسل مذكرات زوج الحلقة 5 مسلسل طارق لطفي رمضان 2023 مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة احداث مسلسل مذكرات زوج 5

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

موعد عرض الحلقه الخامسة من مسلسل ضرب نار للعوضي وياسمين

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

بعد قليل مفاجآت جديدة فى مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 5.. مَن سينقذ مربوحة والكبير من الحبس؟

الحلقة 5 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة| خطة محمد محمود وأوتاكا

الأديان.. وبناء الإنسان!!

40 عامًا ولفّة رقيقة: حكاية أقدم بائع كنافة في «أم الدنيا» (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات غير مسبوقة.. هل إسرائيل قريبة من حرب أهلية؟

عاصفة أم انهيار.. هل سيوقف نتنياهو الإصلاحات القضائية؟ وما مصير حكومته؟

سفارة إسرائيل لدى أمريكا تنضم للإضراب ضد «حكومة نتنياهو»