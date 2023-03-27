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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواعيد اعادة حلقات مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي

مذكرات زوج
مذكرات زوج

ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل عشاق الدراما الرمضانية لمعرفة مواعيد اعادة حلقات مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل التي يعاني منها الأزواج، من خلال قصة رؤوف وهو مراقب جوي متزوج منذ 16 عاما من المهندسة شيرين، وبعد فترة طويلة من زواجهما يجد نفسه وحيدا، ويريد التمرد على حياته.

وتزامناً مع اهتمام الكثير لمعرفة مواعيد اعادة حلقات مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، يرصد لكم موقعنا “الدستور” تردد القناة الناقلة للمسلسل.

 

مواعيد اعادة مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي

 

مواعيد اعادة حلقات مسلسل مذكرات زوج الحلقة الخامسة

يعرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 5 على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية.

بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءا، وتأتي الإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

مذكرات زوج| موعد الحلقة الـ 5 من مسلسل طارق لطفي على Cbc

رد فعل شيرين بعد ترك طارق لطفي البيت بمسلسل مذكرات زوج اﻟﺣﻠﻘﺔ 5

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

 

تردد القناة الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

يمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج على تردد قناة CBC 
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11785.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ 5/6.

والجدير بالذكر، شهد مسلسل مذكرات زوج في الحلقات السابقة، خلافا كبيرا بين «رؤوف» الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، وزوجته شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة السورية عائشة بن أحمد، بسبب عدم قربهما من بعض وعدم سماعها له فيما يريد أن يعبر عنه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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