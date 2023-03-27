رد فعل شيرين بعد ترك طارق لطفي البيت بمسلسل مذكرات زوج اﻟﺣﻠﻘﺔ 5

تصدر ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج بسبب حلقة أمس الـ 4 بعد أن قرر طارق لطفي “رؤوف” أن يرجع لحياته السابقة، وذهب للسهر مع أصدقائه والعيش بدون مسئولية ليشعر بالسعادة كثيرا كما لو كان طفلا أو في أيام الشباب.

وبدء متابعين ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج في توقع رد فعل شيرين زوجة طارق لطفي بعد أن قرر ترك المنزل ويذهب للعيش مع والدته ويعيش حياة الحرية.

وشهد مسلسل مذكرات زوج في الحلقات السابقة، خلافا كبيرا بين «رؤوف» الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، وزوجته شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة السورية عائشة بن أحمد، بسبب عدم قربهما من بعض وعدم سماعها له فيما يريد أن يعبر عنه.

أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4

وشعرت والدته في أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4 والتي تجسد شخصيتها الفنانة هناء الشوربجي، بالخوف والقلق، وتساءلت عن سبب تركه المنزل وأنه لا يجب أن يفعل ذلك حيث أن سنه لا يسمح بذلك، ولكنه قال لها أن ذلك الأمر كان لابد منه منذ فترة.

وقال إنه لا يستطيع الحديث وأن الكثيرون قد يرون أن الأمر لا يرقى لحدوث مشكلة ولكنه بالنسبة له أمر كبير ويجب على شيرين أن تساعده على إصلاحه، مشيرًا إلى أن تركه للمنزل هي رسالة إنذار لزوجته حتى تعمل معه على تغيير علاقتهما التي أصابها الفتور والملل حد وصفه.

وقرر رؤوف، أن يرجع لحياته السابقة، وذهب للسهر مع أصدقائه والعيش بدون مسئولية ليشعر بالسعادة كثيرا كما لو كان طفلا أو في أيام الشباب.

احداث مسلسل مذكرات زوج

وتدور أحداث "مذكرات زوج" في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.