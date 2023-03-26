مذكرات زوج الحلقة 4.. طارق لطفي يعود لحياة الماضي

تطورت أحداث ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة 4 على قناة cbc بطولة الفنان طارق لطفي «رؤوف» وزوجته الفنانة عائشة بن أحمد والتي تقوم بدور شيرين.

أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4

وشعرت والدته في أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4 والتي تجسد شخصيتها الفنانة هناء الشوربجي، بالخوف والقلق، وتساءلت عن سبب تركه المنزل وأنه لا يجب أن يفعل ذلك حيث أن سنه لا يسمح بذلك، ولكنه قال لها أن ذلك الأمر كان لابد منه منذ فترة.

وقال إنه لا يستطيع الحديث وأن الكثيرون قد يرون أن الأمر لا يرقى لحدوث مشكلة ولكنه بالنسبة له أمر كبير ويجب على شيرين أن تساعده على إصلاحه، مشيرا إلى أن تركه للمنزل هي رسالة إنذار لزوجته حتى تعمل معه على تغيير علاقتهما التي أصابها الفتور والملل حد وصفه.

وقرر رؤوف، أن يرجع لحياته السابقة، وذهب للسهر مع أصدقائه والعيش بدون مسئولية ليشعر بالسعادة كثيرا كما لو كان طفلا أو في أيام الشباب.

وتدور أحداث "مذكرات زوج" في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

قنوات عرض مسلسل مذكرات زوج

وينافس مسلسل "مذكرات زوج" ضمن السباق الرمضاني الحالي الذي أنطلق الخميس الماضي في أول أيام شهر رمضان.

ويعرض مسلسل مذكرات زوج بشكل حصري على شبكة قنوات cbc وcbc drama في رمضان.

مواعيد ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج

وستكون مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي الحلقة 3، الساعة 8:45 مساء، ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.