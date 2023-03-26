الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مذكرات زوج الحلقة 4.. طارق لطفي يعود لحياة الماضي

طارق لطفي
طارق لطفي

تطورت أحداث ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة 4 على قناة cbc بطولة الفنان طارق لطفي «رؤوف» وزوجته الفنانة عائشة بن أحمد والتي تقوم بدور شيرين.

أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4

وشعرت والدته في أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4 والتي تجسد شخصيتها الفنانة هناء الشوربجي، بالخوف والقلق، وتساءلت عن سبب تركه المنزل وأنه لا يجب أن يفعل ذلك حيث أن سنه لا يسمح بذلك، ولكنه قال لها أن ذلك الأمر كان لابد منه منذ فترة.

وقال إنه لا يستطيع الحديث وأن الكثيرون قد يرون أن الأمر لا يرقى لحدوث مشكلة ولكنه بالنسبة له أمر كبير ويجب على شيرين أن تساعده على إصلاحه، مشيرا إلى أن تركه للمنزل هي رسالة إنذار لزوجته حتى تعمل معه على تغيير علاقتهما التي أصابها الفتور والملل حد وصفه.

وقرر رؤوف، أن يرجع لحياته السابقة، وذهب للسهر مع أصدقائه والعيش بدون مسئولية ليشعر بالسعادة كثيرا كما لو كان طفلا أو في أيام الشباب.

وتدور أحداث "مذكرات زوج" في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

بدء الحلقة 4 من مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc

بعد قليل.. عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة الرابعة على قناة cbc drama 

لتطبيق قواعد السعادة.. طبيب نفسى يحل خلافات طارق لطفى بـ«مذكرات زوج»

مفاجأة رمضان.. روّاد السوشيال يثنون على مسلسل «مذكرات زوج» استعدادًا للحلقة الرابعة

قنوات عرض مسلسل مذكرات زوج

وينافس مسلسل "مذكرات زوج" ضمن السباق الرمضاني الحالي الذي أنطلق الخميس الماضي في أول أيام شهر رمضان.

ويعرض مسلسل مذكرات زوج بشكل حصري على شبكة قنوات cbc وcbc drama في رمضان.

مواعيد ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج

وستكون مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي الحلقة 3، الساعة 8:45 مساء، ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل مذكرات زوج مسلسل مذكرات زوج موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة الأولى القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج مسلسل مذكرات زوج 1 رقم الحلقة - 5 79 مليون إجمالي الحالات في فرنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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