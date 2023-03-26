الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد قليل.. عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة الرابعة على قناة cbc drama 

مذكرات زوج
مذكرات زوج

يبدأ بعد قليل، عرض الحلقة 4 من مسلسل مذكرات زوج، ويترقب الجمهور معرفة الأحداث الجديدة بعدما شهدت الحلقة السابقة العديد من الأحداث والخلافات بين بطل العمل الفنان طارق لطفي “رؤوف” وزوجته الفنانة عائشة بن أحمد والتي تقوم بدور شيرين.

أحداث مذكرات زوج

وتدور أحداث مذكرات زوج في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

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مواعيد مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل “مذكرات زوج” حصريًا على قناة cbc في المواعيد التالية، حيث سيكون العرض الأول الساعة: 8.45 مساء، والإعادة1 الساعة: 2.45 فجرًا، والإعادة 2 الساعة: 2.45 ظهرا، كما سيتاح للجمهور مشاهدة العمل على منصة "WATCH IT".

تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

  • التردد: 11785.
  • الاستقطاب: الرأسي.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • الاتجاه: 5/6.
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500.
  • الجودة:   SD.

تردد آخر على النايل سات بجودة HD

  • التردد: 11785.
  • الاستقطاب: الرأسي.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • الاتجاه: 5/6.
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500.
  • الجودة: HD.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، إدوارد، وسما إبراهيم، وعمر الشناوي، وسارة الشامي، وعدد كبير من النجوم.

مسلسل "مذكرات زوج"، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وأعدّ المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادي.

مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل مذكرات زوج مسلسل مذكرات زوج موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة الأولى القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج مسلسل مذكرات زوج 1 رقم الحلقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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