الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

فتحى عبدالوهاب: الفراق صعب والحياة بعد وفاة أمى مظلمة

فتحي عبدالوهاب
فتحي عبدالوهاب

تحدث الفنان فتحي عبدالوهاب، لأول مرة، عن مشاعره بعد وفاة والدته، قائلًا إن شعوره بعد فراق والدته، إحساس صعب التعبير عنه بعدد من الكلمات، وهي مشاعر قاسية لا يمكن وصفها.

وأضاف  خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري" على شاشة القاهرة والناس، إن فيه ناس لما يفارقونا الحياة بعده بتظلم، وبتختلف بكل تفاصيلها وشكلها، مردفًا: "من يتوفى في حياتنا لا يرحل عن وجدانا، ودائمًا باقي وموجود ولم يرحل عن قلوبنا،أي شخص بيفارق الحياة سواء كان قريب أو شخص آخر بنتأثر بشكل عاطفي ووجداني".

من ناحية أخرى، قال فتحي، إنه إنسان صبور، وأن أي شخص يمتهن التمثيل لازم يكون صبور غصب عنه. 

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