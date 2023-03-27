الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

فتحي عبدالوهاب: أنا من جمهور أحمد مكي ومشهد الكبير أوي بسطني

فتحي عبدالوهاب
فتحي عبدالوهاب

علق الفنان فتحي عبدالوهاب، على مشهده في مسلسل الكبير أوي، عندما ظهر كضيف شرف في الجزأ السادس من مسلسل الكبير أوي، قائلًا: "كنتت مبسوط أوي، لأني من جمهور أحمد مكي، ومن جمهور الكبير أوي".

وأضاف عبدالوهاب، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" على شاشة القاهرة والناس: "أنا من جمهور ناس كثير من زمايلي وأساتذتي بيقدموا فن، وبيطبطبوا على اللي بيتفرج، مبيقدموش العمل والقيمة بشكل عنيف وخشن ولا فوقية ولا تعالي". 

 

وردا على مجاملته لأصحابه، قال فتحي عبدالوهاب: "أنا بحب أجامل صحابي، المجاملات مش غلط، وشغلانتنا هدفها ننبسط، مهما كانت الحاجة ضئيلة، ليس بالضرورة يبقى فيه عوائد، يكفي الانبساط بمشهد أمام الكاميرا، انبساط إن حد حس أن ده مجاملة كبير".

 

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