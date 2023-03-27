سوق الكانتو الحلقة 4.. فتحى عبدالوهاب يخطط لسرقة منزل كرارة بمساعدة مها نصار

شهدت الحلقة 4 من مسلسل سوق الكانتو الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة ومي عز الدين ونخة من نجوم الفن، تصاعد كبير في أحداث العمل الذي يعرض حصريا على شاشة dmc.

يظهر “رشاد ” فتحي عبد الوهاب، وهو يخطط مع والده لكي يصبح كبير السوق بدلًا من “حسنين” عبد العزيز مخيون، بعد ان يعثر على عقد او حجة قديمة تتيح له ذلك، والتي تتواجد في منزل الأخير، ويكشف المشهد أن هناك خلاف قديم بين “حسنين” عبد العزيز مخيون جد “طه القماش” امير كرارة ووالد “رشاد”.



وفي مشهد مختلف، يظهر “رشاد” ليقابل “فاطمة” مها نصار، ابنة عمة “طه” امير كرارة، ويطلب منها أن تسرق له العقد أو الحجة من منزل القماش، ويطلب منها بشكل لطيف التفكير في الأمر، لتبدو على ملامحها اقتناعها بالأمر وموافقتها بطلبه.

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.



مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.



تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.