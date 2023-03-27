الصين تنتج وتطرح السيارة الطائرة في عام 2024

أعلنت شركة XPeng الصينية أن 2024 سيتم طرح وإنتاج النماذج الأولى من سيارة XPeng X2 الكهربائية الطائرة.

وتم الكشف عن نموذج لتلك السيارة لأول مرة في معرض Gitex Global 2022 في دبي حيث أقلعت السيارة وهبطت على الأرض عموديا.

والصين كشفت عن سيارتها الكهربائية الطائرة العام الجاري في معرض "شنغهاي" للسيارات. وتتسع السيارة لشخصيْن وبلغ طولها نحو 5 أمتار، وعرضها 4.78 متر، وارتفاعها 1.36 متر.

وحسب المعلومات الواردة من الشركة المصنعة للسيارة الطائرة فإن وزنها بلغ 560 كلج، أما وزنها المسموح به عند الإقلاع فبلغ 760 كلغ، بما فيه 200 كلغ من الحمولة المفيدة.

ويمكن أن تحلّق XPeng X2 على ارتفاع حتى 1000 متر بسرعة 130 كلم/ساعة. ويمكنها أن تبقى في الجو لمدة 35 دقيقة دون أن تشحن بطارياتها.

وهناك نسخة مسيّرة من سيارة Xpeng X2 الكهربائية الطائرة. ويمكن كشف السيارة بواسطة رادار، وتم تزويدها بمظلة تعمل أوتوماتيكيا، فضلا عن بعض الوظائف المهمة الأخرى.

وتخطط الشركة للبدء في مبيعات سيارتها الكهربائية الطائرة بحلول عام 2024. بينما لم تذكر الشركة سعر سيارتها.

وقد أظهر مقطع فيديو نشره صحافي صيني على تويتر المركبات تطفو على طول المسار، بينما قالت وكالة شينخوا إن سلطات النقل الحكومية أجرت الاختبارات لدراسة تدابير السلامة للقيادة عالية السرعة، لكن Deng Zigang، أحد أساتذة الجامعة الذين طوروا المركبات، أخبر وكالة الأنباء الحكومية أن استخدام الرفع المغناطيسي لسيارات الركاب لديه القدرة على تقليل استخدام الطاقة وزيادة نطاق المركبات.