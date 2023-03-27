الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حجازي: تعاهدنا على الفوز بمواجهة مالاوي.. والمنتخب يحتاج لعودة الجماهير

حجازي
حجازي

قال أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، إن المنتخب يمثل دائما  كل الأندية المصرية والباب مفتوح دائما لجميع اللاعبين لنيل شرف تمثيل مصر. 

 

وأوضح حجازي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مالاوي غدا ، أن منتخب مصر دائما عبارة عن أسرة واحدة والكل على قلب رجل واحد، مضيفا أن هدفنا الفوز دائما في أي مباراة وجميع اللاعبين جاهزون لمباراة مالاوي وسنبذل أقصى جهدنا للفوز.

 

 تابع حجازي أن منتخب مصر يحتاج لعودة الجماهير للمدرجات بكثافة، لأنهم أكبر دافع للاعبين لتحقيق الانتصارات والبطولات.

موعد مباراة مصر ومالاوي

ويخوض منتخب مصر، اليوم الإثنين، مرانه الوحيد والأخير فى مالاوى استعداداً لخوض مباراة الإياب، على ملعب بينجو الوطنى .

وتقام مباراة منتخب مصر ومالاوي فى الثالثة عصر غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة فى الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وتم اختيار الموريتاني بيدا دحان حكما لمباراة مالاوي ومصر، ويعاونه مواطنيه يوسف محمد محمود وبونا نداي.

وفاز منتخب مصر في مباراة الذهاب التى أقيمت مساء الجمعة باستاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من التصفيات، بهدفين دون رد.

 

هدف محمد صلاح مع منتخب مصر 

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 20، بينما أضاف عمر مرموش الهدف الثاني بالدقيقة 46 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة وصل منتخب مصر للنقطة السادسة محتلًا صدارة ترتيب المجموعة بعدما سجل 3 أهداف وتلقى مرماه هدفين فقط، على امل تحقيق الفوز فى مباراة الغد والوصول إلى النفطة التاسعة التى تضمن للفراعنة صدارة المجموعة الرابعة .

ووصلت  فجر اليوم الإثنين بعثة منتخب مصر الأول إلى مالاوي استعدادًا لمواجهتها غدًا الثلاثاء في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار .

حرص السفير محمد الشريف سفير مصر في مالاوي علي استقبال بعثة منتخب مصر التي يترأسها  الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ، والكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد .

وتضم قائمة منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ٢٤ لاعبًا ، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم الإثنين باستاد بينجو، وهو المران الوحيد للفراعنة فى مالاوى .

 

مصر مالاوي موعد مباراة مصر ومالاوى حجازي ل أحمد حجازي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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