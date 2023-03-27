الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستماع لأقوال طالب طب طعنه جاره بسبب ركن سيارة في أكتوبر

سلاح أبيض
سلاح أبيض

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال طالب جامعي تعرض لاعتداء بسلاح أبيض بمدينة 6 أكتوبر، وذكر أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين جاره الذي يقيم معه بذات العقار، بسبب خلاف على مكان ركن سيارته وفوجئ بالمتهم يعتدي عليه بسلاح أبيض وأصابه بجرح طعني. 

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بإصابة أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمدينة 6 أكتوبر انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن محاسب طعن جاره "طالب جامعي" بسلاح أبيض، بسبب خلاف على ركن سيارة المجني عليه أمام العقار الذي يقيمان به، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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