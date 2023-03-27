السجن 3 سنوات لعاطل يروج الحشيش فى المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد نجحت في ضبط عاطل بتهمة تخصيص نشاطه الإجرامي في ترويج مخدر الحشيش على عملائه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة المطرية مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- مبلغ مالي- هاتف محمول»، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.