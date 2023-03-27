«القومى للمرأة» بالمنيا يدرب 30 سيدة من قرى حياة كريمة على إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى

في إطار تنفيذ تكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بدأ المجلس القومي للمرأة بالمنيا، فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية"، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لتدريب 30 سيدة من قرى حياة كريمة، على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات والوجبات الجاهزة، كنواة لمشروع صغير، بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، فضلاً عن تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسرة الغير قادرة كأحد مخرجات المبادرة.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عصام الدين فرحات صادق، رئيس جامعة المنيا، وتنفيذاً لتكليفات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بالاستمرار في تنظيم أعمال الدورات التدريبية التي من شأنها تأهيل الفتيات والسيدات لسوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.



من جانبها، أوضحت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن فعاليات المبادرة بدأت بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، وبحضور الدكتورة سماح عبد الرحمن عميدة كلية السياحة والفنادق، وإيزيس محمود مدير عام التخطيط للبرامج التدريبية والحملات بالمجلس القومى للمراة، والدكتور جمال عاطف منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأعضاء فرع المجلس القومي، وتستهدف تدريب 30 سيدة من قرى حياة كريمة، يوميا حتى نهاية شهر رمضان الكريم، مشيرة إلى أن المبادرة منفذة في 6 محافظات منها محافظة المنيا كمرحلة أولى تليها باقي المحافظات التي تشملها المبادرة.

يذكر أن فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا ، كان قد نظم عدد كبير من الفعاليات والأنشطة بقرى حياة كريمة بالمراكز الخمس التي تضمها المبادرة الرئاسية، حيث تنوعت هذه الأنشطة ما بين ورش تدريبية على بعض المهن مثل الخياطة، بجانب استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بهذه القرى وندوات توعوية وتثقيفية.

تدريب سيدات قري حياة كريمة بالمنيا علي إدارة وتشغيل المطابخ

تدريب سيدات قري حياة كريمة بالمنيا علي إدارة وتشغيل المطابخ

تدريب سيدات قري حياة كريمة بالمنيا علي إدارة وتشغيل المطابخ

تدريب سيدات قري حياة كريمة بالمنيا علي إدارة وتشغيل المطابخ