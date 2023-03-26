الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أمين الفتوى: ترقيق الحواجب زينة مباحة وواجبة في هذه الحالة (فيديو)

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

رد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سيدة تشكو من وقوع خلافات ومشاكل مع زوجها، بسبب انزعاجه من شكل "حواجبها الثقيلة"، قائلًا: "عنده حق، يجب أن تتزيني له، السيدة عائشة قالت لو استطعتي تخلعي مقلتيكي فتحسنيهم لزوجك فلتفعلي".

وأوضح أمين الفتوى، خلال برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، أن حديث لعن النامصة والمتنمصة، مقصود به التدليس على الأزواج، وأن المزموم أن تقوم بنت لم تتزوج، بتزيين نفسها وتدلس على الخطاب، أما المتزوجة يجب عليها تتجمل وتتحسن وتتننمق وتتألق لزوجها على افضل ما يكون".

وردا على أن الأغراب سيروها على هذال الحال، قال  أمين الفتوى "هذه زينة مباحة، زينة ظاهرة، مثل الكحل في العين، والمرأة مأمورة تتزين لزوجها، إذا اكتحلت لزوجها، وخرجت للناس، فهي زينة ظاهرة".

وختم بأنه لا مانع تتزين المرأة لزوجها، بل إنه واجب عليها". 

ترقيق الحواجب حديث النامصة والمتنمصة لعن النامصة أمين الفتوى زينة مباحة

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