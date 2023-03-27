الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

من طوكيو.. قناة الناس تذيع تلاوة خاشعة بصوت الشيخ محمد عبدالظاهر الحناوي

تلاوة خاشعة بصوت
تلاوة خاشعة بصوت الشيخ محمد عبدالظاهر الحناوى

أذاعت قناة الناس، مقطع فيديو، من صلاة العشاء من طوكيو عاصمة اليابان، حيث يؤم المصلين الشيخ محمد عبدالظاهر الحناوي، الذي يقدم تلاوة خاشعة لسورة الفاتحة، وما تيسر من آيات القرآن الكريم.

 

وتنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

تبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، إلى جانب مسلسل رسالة الإمام بطولة الفنان خالد النبوي، والذي يتميز بتقديم مجموعة من أهم وحكم الإمام الشافعي، كما يحكي المسلسل قصة قدوم الإمام الشافعي إلى مصر. 

قناة الناس صلاة العشاء الشيخ محمد عبدالظاهر الحناوي سفراء دولة التلاوة طوكيو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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