مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4.. ضابط: «قولت لزوجتي أنا مش نازل إجازات البلد محتاجانا»

بدأت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4، الذي يعرض على قناة أون إي، وشهدت الكتيبة 101 مباراة كرة قدم بين الرائد نور صلاح ورفاقه.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4

ودار حديث بين ضابط المخابرات أسر ياسين وقائد الكتيبة، حيث أكد أن العمليات الإرهابية تزيد عزيمتنا لاستكمال الحرب على عناصر الإرهاب، وقال أحد قادة الكتيبة 101: “أنا اتصلت بزوجتي قولت لها أنا مش نازل إجازات البلد محتاجنا”.

وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، وأدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101، يعرض في تمام الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في”.

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.