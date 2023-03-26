الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الكتيبة 101» يتصدر تريند «تويتر».. وشمال سيناء الأعلى مشاهدة

الكتيبة 101
الكتيبة 101

تصدر مسلسل الكتيبة 101 تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد عرض الحلقة الثالثة.

وأظهر تحليل البيانات وفقًا لخدمة «GoogleTrends» أن محافظة شمال سيناء حققت أعلى المشاهدات للحلقة الثالثة من «الكتيبة ١٠١»، بنسبة ١٠٠٪، تلتها محافظة أسوان بنسبة ٣٧٪.

فيما أظهرت أداة «track my hashtag» أن موقع «تويتر» شهد، بعد عرض الحلقة الثالثة من المسلسل، نشر ١٠٠ تغريدة حول المسلسل شاركها ٨٢ مغردًا، وتفاعل مع التغريدات ومع هاشتاج المسلسل نحو ١٣ مليونًا و٤١٠ آلاف و٨٦٩ مغردًا، فيما شاهده نحو ١٤ مليونًا و٦٦١ ألفًا و٨٤٩ شخصًا، وكانت ذروة التغريد حول «الكتيبة ١٠١» فى الثامنة مساء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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