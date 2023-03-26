الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد إجازات عيد الأضحى 2023 مدفوعة الأجر ووقفة عرفات

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يتساءل المصريون عبر محركات البحث عن  موعد إجازة عيد الأضحى المبارك رغم عدم مضي شهر رمضان المبارك بعد أو عدم قدوم عيد الفطر المبارك، لكنهم يهتموا بقدوم عيد الأضحى للاستعداد لموسم الحج وشراء الأضاحي وتسمينها وهو الأمر الذي يحتاج وقت ومجهود، وعادة من سنشتغل المصريون بأيام الإجازات والعطلات الرسمية سواء العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وطلاب المدارس الذين تنتابهم حالة من السعادة عندما يعرفون أن هناك أحد الشهور سيكون بها عدد من الأيام المتتالية كإجازات وعطلات رسمية، ومن بين هذه العطلات، موعد أيام إجازات عيد الأضحى 2023.

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إجازة عيد الأضحى 2023 للعاملين في الدولة  

وفي إطار الخدمات اليومية التي يقدمها "الدستور" للقراء يوميًا  نرصد في السطور التالية موعد إجازة عيد الأضحى 2023، وعدد أيامها والتي سوف يحصل عليها العاملون وتتزامن مع حلول هذه المناسبة المباركة وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أوضاع وشؤون العاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، والهيئات الحكومية، أو بالنسبة لمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، أو لقواعد العمل الداخلية المعمول بها في منشآت وجهات العمل.

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موعد إجازات عيد الأضحى 2023 مدفوعة الأجر 

ويحصل المصريون العاملون بالقطاعات الحكومية والقطاع العام و وقطاع الأعمال العام على عدد أيام إجازات عيد الأضحى المبارك 2023، التي يبلغ إجماليها خمسة أيام بداية من وقفة عرفات التي توافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 وحتى يوم السبت الأول من شهر يوليو 2023.

وقفة عرفات ضمن إجازات عيد الأضحى المبارك

ويتصادف إجازة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو مع أيام إجازات عيد الأضحى 2023، وبالتالي سيتم دمجها في إجازة عيد الأضحى المبارك ليصبح عدد أيام إجازات عيد الأضحى 2023 خمسة أيام فقط منها وقفة عرفات ويتبعها أربعة أيام هي الأربعاء والخميس والجمعة والسبت 28 و28 و30 يونيو و1 يوليو.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

ويحصل المصريون على خمسة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 من 27 يونيو إلى 1 يوليو بأجر كامل، وفقا لقوانين الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، للقطاعات الحكومية والخاصة على التوالي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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