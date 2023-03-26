الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رمضان 2023| موعد عرض برنامج أنا والقناع على قناتي الحياة وcbc

برنامج أنا والقناع
برنامج أنا والقناع

أنا والقناع برنامج أعلنت عنه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع بداية شهر رمضان الجاري 2023 إذ نوهت عن تقديمها برنامج حواري يعرض لأول مرة خلال الشهر الكريم باسم «أنا والقناع»، وهو من البرامج التي تتعمق في الحياة الشخصية للفنانين ومشاهير المجتمع، وتتساءل عن أهم الشائعات التي تناثرت حولهم مع أهم المشكلات التي خاضوها في السنوات الأخيرة.

برنامج أنا والقناع  في رمضان 2023

وحرصت المتحدة على تقديم برنامج "أنا والقناع" كونه من  البرامج التي تكشف أسرار النجوم وتغوص في تفاصيل ماضيهم  وهذا النوع من برامج التوك شو يهم شريحة كبيرة من الجمهور خلال شهر رمضان، وقد تتسبب حلقة أو فقرة ضمن حلقة في رواج اسم ممثل أو مغني على مدى أشهر لاحقة للعرض ليصبح تريند في ساعات قليلة، وللبرنامج شعار يحاول تطبيقه من حلال الحلقات وهو: "الوشوش مش تفاصيل وملامح دي سطور وحكايات في رحلة سككها مجهولة".

الليلة.. شريف منير ضيف برنامج «أنا والقناع» للإعلامية منى عبدالوهاب (صور)

 

برنامج أنا والقناع في رمضان 2023 

يذكر أن برنامج أنا والقناع يقدم يوميا خلال شهر رمضان ضمن باقة من البرامج والأعمال الدرامية التي تعرضها قنوات الشركة المتحدة، وتقدمه الإعلامية الشهيرة منى عبدالوهاب وهذا البرنامج يسجل عودتها للشاشات بعد غياب دام لـثمانية سنوات وحاورت في البرنامج حتى الآن عددا من الفنانين وتكشف العديد من الكواليس الخاصة بحياتهم الفنية والشخصية.

موعد عرض برنامج أنا والقناع  في رمضان 2023

ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، ليعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساء.

نجوم استضافتهم منى عبد الوهاب في برامج أنا والقناع 

استضافت المذيعة منى عبدالوهاب عدد من النجوم وآخرهم ، مساء اليوم السبت 25 مارس حيث حاورت الفنان الكبير شريف منير، وفيها رد شريف خلال الحلقة عن الشائعات التي طالته الفترة الأخيرة وتتعلق بحياته الشخصية، كذلك يتحدث عن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، وأسباب توترها في فترة من الفترات.

وكان شريف منير هو الضيف الرابع مع منى عبدالوهاب خلال برنامج "أنا والقناع"، بعدما عرضت أمس حلقة الفنانة نيللي كريم وقبلها الفنانة يسرا وقبلها الفنانة غادة عادة.

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