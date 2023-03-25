الليلة.. شريف منير ضيف برنامج «أنا والقناع» للإعلامية منى عبد الوهاب (صور)

تستضيف الإعلامية منى عبد الوهاب الليلة الفنان الكبير شريف منير في برنامجها الرمضاني «أنا والقناع».

ويرد «شريف» خلال الحلقة عن الشائعات التي خرجت عنه وتخص حياته الشخصية، متطرقًا في الحديث عن علاقته بالسوشيال ميديا وأسباب توترها في فترة من الفترات.

شريف منير هو الضيف الرابع مع منى عبد الوهاب خلال برنامج "أنا والقناع"، بعدما عرضت أمس حلقة الفنانة نيللي كريم وقبلها الفنانة يسرا وقبلها الفنانة غادة عادل، وفي انتظار الإعلان عن عدد من الأسماء والمفاجآت التي يقدمها البرنامج خلال الأيام المقبلة.

"أنا والقناع" برنامج يُعرض يوميًا خلال شهر رمضان ضمن باقة من البرامج والأعمال التي تعرضها قنوات الشركة المتحدة خلال رمضان

وتحاور فيه منى عبد الوهاب في البرنامج عددًا من الفنانين وتكشف العديد من الكواليس الخاصة بحياتهم الفنية والشخصية.

ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.