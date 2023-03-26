«الدفاع الروسية» تكشف تفاصيل تدمير 5 مجموعات استطلاع أوكرانية

كشف سيرغي زيبينسكي رئيس المركز الصحفي لمجموعة "غرب" التابعة للجيش الروسي، عن تفاصيل تمكن وحدات مقاتلة روسية من تدمير 5 مجموعات تخريب أوكرانية على اتجاه كوبيانسك شرق أوكرانيا.

وأوضح سيرغي زيبينسكي أنه خلال اليوم الماضي، تمكنت وحدات مقاتلة من مجموعة غرب بالجيش الروسي، من رصد محاولات تسلل قامت بها 5 مجموعات استطلاع أوكرانية على اتجاه كوبيانسك، وتمكنت من القضاء عليها.

وشدد رئيس المركز الصحفي لمجموعة "غرب" التابعة للجيش الروسي، على أن مدفعية الجيش الروسي تمكنت خلال السجال المدفعي مع مدفعية العدو، من تدمير بطاريتي مدفعية من طراز "كراب" بولندية الصنع في منطقة المركزين السكنيين بتروبافلوفكا وريفوتشيه، وكذلك تدمير مدفع هاوتزر من طراز D- 20 في منطقة بريليبكو، بالإضافة إلى تدمير طاقم هاون معاد في منطقة أولشانا.

وأكد أن المجموعات المعادية المذكورة كانت تتبع للواءين الميكانيكيين المستقلين رقمي 14 و92.