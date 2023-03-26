الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بنك أوكرانيا المركزى: لن تلجأ لطباعة النقود ‬لتدبير تكاليف الحرب ضد روسيا

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

قال محافظ بنك أوكرانيا المركزي أندريه بيشني في مقابلة لصحيفة "فايننشيال تايمز"، نشرت الأحد:  إن أوكرانيا لن تلجأ بعد الآن إلى التمويل النقدي "الخطير"‭ ‬لتدبير تكاليف الحرب ضد روسيا.

وأضاف: أن هذه السياسة "تسببت في مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي الكلي" عندما اضطر البنك العام الماضي إلى طباعة المليارات من الهريفنا الأوكرانية لسد العجز في الميزانية، وتابع أن "صراعاً مفتوحاً" مع الحكومة بشأن هذه المسألة قد تم حله، وقال للصحيفة: "لقد كان علاجاً سريعاً (طباعة النقود) لكنه خطير للغاية".

البنتاجون: لا مؤشرات على عزم موسكو استخدام السلاح النووي 

وفي سياق منفصل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنه لا توجد مؤشرات إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية بعد إعلان موسكو نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع في بيان خطي: "رأينا تقارير عن إعلان روسيا وسنواصل مراقبة هذا الوضع".

وأضاف البيان: "لم نر أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي ولا أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي".

واختتم بالقول: "ما زلنا ملتزمين بالدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي".

وجاء بيان وزارة الدفاع الأمريكية بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة.

وأكد بوتين أن هذه الخطوة لا تشكل أي انتهاك للمعاهدات الدولية، قائلًا إن روسيا أرسلت بالفعل عشر مقاتلات إلى بيلاروسيا تستطيع حمل أسلحة نووية تكتيكية.

ولوحت روسيا مرارًا باستخدام السلاح النووي في حال اقتضى الأمر ذلك، مشيرة إلى الإقدام على "الخيار الصعب" في حال وجود خطر محدق بالأمة.

ورفضت روسيا في أكثر من مناسبة تقارير غربية عن عزمها استخدام السلاح النووي في أوكرانيا، واعتبرت ذلك بمجرد "دعاية مناوئة".

 

بنك أوكرانيا المركزي أوكرانيا طباعة النقود تكاليف الحرب روسيا التمويل النقدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 26 مارس 2023

أذكار الصباح يوم الأحد 26-3-2023 الرابع من رمضان

حالة الطقس اليوم الأحد 26 مارس 2023

سعر الذهب اليوم الأحد 26 مارس 2023 بدون مصنعية

وسط رفض تايوانى.. الصين تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس

«عمليات المرور» تعلن حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس على الطرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. 300 ألف محتج ضد الإصلاحات القضائية واشتباكات عنيفة (صور)

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»