سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 26 مارس 2023
يزداد البحث لمعرفة أخر ما وصل إليه سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه خاصة بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي.
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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26 مارس 2023
نعرض لكم في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26 مارس 2023 وأسعار العملات الأجنبية المختلفة في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأحد في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكان والتعمير
30.73 جنيه للشراء
30.83 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30:95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 26-3-2023
يورو
33.5394 جنيه للشراء
33.6519 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
37.9030 جنيه للشراء
38.0355 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
33.6256 جنيه للشراء
33.7431 جنيه للبيع
100 ين يابانى
23.4652 جنيه للشراء
23.5450 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2084 جنيه للشراء
8.2357 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.7317 جنيه للشراء
101.0905 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3965 جنيه للشراء
8.4243 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.5139 جنيه للشراء
4.5297 جنيه للبيع