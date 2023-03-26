الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 26 مارس 2023

سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26 مارس 2023

يزداد البحث لمعرفة أخر ما وصل إليه سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه خاصة بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي.

 

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26 مارس 2023


نعرض لكم في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26 مارس 2023  وأسعار العملات الأجنبية المختلفة في البنوك المصرية والأجنبية.

 

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 


30.8380 جنيه للشراء 
30.9357 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 


30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك قناة السويس 


30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكان والتعمير 
30.73 جنيه للشراء 
30.83 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib 


30.85 جنيه للشراء 
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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 26-3-2023


يورو
33.5394 جنيه للشراء 
33.6519 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى
37.9030 جنيه للشراء 
38.0355 جنيه للبيع

فرنك سويسرى
33.6256 جنيه للشراء 
33.7431 جنيه للبيع

100 ين يابانى 
23.4652 جنيه للشراء 
23.5450 جنيه للبيع

ريال سعودى
8.2084 جنيه للشراء 
8.2357 جنيه للبيع

دينار كويتى 
100.7317 جنيه للشراء 
101.0905 جنيه للبيع

درهم إماراتى 
8.3965 جنيه للشراء 
8.4243 جنيه للبيع

اليوان الصينى 
4.5139 جنيه للشراء 
4.5297 جنيه للبيع

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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