سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 26 مارس 2023

يزداد البحث لمعرفة أخر ما وصل إليه سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه خاصة بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26 مارس 2023



نعرض لكم في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26 مارس 2023 وأسعار العملات الأجنبية المختلفة في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري



30.8380 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك قناة السويس



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكان والتعمير

30.73 جنيه للشراء

30.83 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib



30.85 جنيه للشراء

30:95 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 26-3-2023



يورو

33.5394 جنيه للشراء

33.6519 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

37.9030 جنيه للشراء

38.0355 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

33.6256 جنيه للشراء

33.7431 جنيه للبيع

100 ين يابانى

23.4652 جنيه للشراء

23.5450 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2084 جنيه للشراء

8.2357 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.7317 جنيه للشراء

101.0905 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3965 جنيه للشراء

8.4243 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.5139 جنيه للشراء

4.5297 جنيه للبيع