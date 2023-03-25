في منتصف التعاملات| هدوء بأسواق الذهب وعيار 21 يسجل 2025 جنيهًا

تشهد أسواق الذهب المحلية حالة من الهدوء خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

أسعار الذهب اليوم السبت 25-3-2023

وسجلت أسعار الذهب تراجعت تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2025 جنيهًا، بقيمة تراجع بلغت 5 جينهات، بينما سجلت الأوقية مستوى 1978.30 دولارًا.

وسجلت جرام الذهب عيار 24 سجل 2314 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1736 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1350 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 16200 جنيه.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.

أسعار الذهب تراجعت

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2040 جنيهًا، ولامس مستوى 2050 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2030 جنيهًا.

وتراجعت الأوقية بقيمة 7 دولارات، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1985 دولارات، ولامست مستوى 2000 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 1978.30 دولارًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق العالمية قد ارتفعت لمستويات تجاوزت 2000 دولار للأوقية مع ختام تعاملات الأسبوع، حيث دفعت الاضطرابات بالنظام المصرفي العالمي، المستثمرين للذهب باعتباره الملاذ الأمن وقت الأزمات الاقتصادية، وذلك على الرغم من رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس، لتهدئة التضخم المتزايد.