السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

10 كاميرات لمراقبة دورة رمضانية بطلخا في محافظة الدقهلية (صور)

كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة

شهدت مدينة طلخا التابعة لمحافظة الدقهلية دورة رمضانية بمشاركة المئات من اللاعبين وحضور جماهيري كبير بمدرسة أحمد حسن الزيات الثانوية.

وأقيمت الدورة الرمضانية مع توفير تقنية ڤار من خلال 10 كاميرات لمراقبة الملعب كما يحدث في الدوريات الكبرى إضافة إلى منطقة مخصصة يجلس فيها حكميين للفصل فى القرارات المصيرية خلال المباريات.

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ويقول السيد العربي منظم الدورة الرمضانية إن فكرة تقنية الڤار بدأت في العديد من الدورات الرمضانية العام الماضى فقررنا أن تكون دورتنا هذا العام تحمل نفس التقنية لتفادى أخطاء الحكام ومساعدة الحكم في قراراته حتى لا نقع في أخطاء تحكيمية، والفار عبارة عن 10 كاميرات تم تثبيتها في جميع انحاء الملعب لتغطيته بشكل كامل وأيضًا لتسجيل المباريات كلها.

وأشار إلى أن الدورة تتضمن 28 فريقًا برسوم اشتراك 2500 جنيه للفريق حتى نتمكن من تقديم جوائز مالية قيمة للفريق الفائز.

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وأوضح العربي أن الدورة الرمضانية في أيامها الأولى لاقت استحسان المتفرجين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما جعلهم فخورين بتلك التجربة. 

كما تفقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم مستشفى جمصة المركزي ووحدة إسعاف جمصة ووحدة طب الأسرة بالسلسول وذلك للاطمئنان علي حسن سير العمل وأحوال المرضى.

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وتفقد “مكين” قسم الاستقبال والقسم الداخلي واطمئن بنفسه على توافر جميع الادوية والمستلزمات وحسن سير العمل.

كما استمع وكيل الوزارة إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها. 

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طلخا محافظة الدقهلية دورة رمضانية اللاعبين مدرسه احمد حسن الزيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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