في كيس بلاستيك.. تحقيقات موسعة بشأن العثور على جثة طفلة رضيعة بالنزهة

تباشر نيابة النزهة تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة طفلة حديثة الولادة وملقاة بأحد شوارع منطقة النزهة، وأمرت بالاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة حول المنطقة محل الواقعة تمهيدًا لتفريغها كما أمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا مفاداه العثور على جثة طفلة ملقاة بأحد شوارع دائرة قسم شرطة النزهة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لطفلة حديثة الولادة ولم يمر على ولادتها سوى بضعة ساعات وملقاة داخل كيس بلاستيك، وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.