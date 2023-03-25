السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تصادم سيارة نقل محملة بالجمال بسيارة إسعاف دون إصابات في أوسيم

تصادم
تصادم

اصطدمت سيارة نقل جامبو محملة بالجمال بسيارة إسعاف بقرية الأبعدية دائرة القسم، دون حدوث وفيات أو إصابات، تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم بقرية الأبعدية طريق أوسيم المناشي أمام نقطة إسعاف الأبعدية، على الفور انتقل المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير السيارة نقل جامبو محملة بالجمال من أمام نقطة إسعاف الأبعدية، انحرفت عن الطريق واصطدمت بسيارة إسعاف المرتكزة داخل وحدة الإسعاف، نتج عن ذلك تلفيات بمقدمة السيارتين، وعقب ذلك قام قائد السيارة الجامبو ومرافقه بالفرار عقب تحميلهما الجمال على سيارة أخرى.

وتكثف مباحث أوسيم جهودها لضبط قائد السيارة، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

دراسة.. العالم بدأ في تسریع نشاطات الاستكشاف والإنتاج بقطاع النفط

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3.. ضابط المخابرات يستجوب «أبوعمار المهاجر»

اعترافات صادمة لـ«موكا حجازى».. مارست الرذيلة مع 5 شباب من أجل الشهرة والمال

شرب الكثير من الماء.. إرشادات حول الصحة والسلامة لموسم الأمطار

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3.. الضابط نور يضع خطة القبض على «أبو عمار المهاجر»

«علاقة مشروعة» الحلقة 3.. سائق ياسر جلال الشخصي يكشف خيانته مع مي عمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون