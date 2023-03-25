السبت 25 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الرائحة الكريهة كشفتها.. التحقيق في وفاة مسن داخل شقة بالسيدة زينب

جثة
جثة

تواصل تحقيقات نيابة السيدة زينب الجزئية، في واقعة وفاة مسن داخل مسكنه، وتبين عن عدم وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود العيان، وقالوا إنهم اكتشفوا رائحة كريهة من منزل جارهم وبمحاولة الوصول لصاحب المنزل لم يستجيب فكسروا الباب ووجدوا الجثة في حالة تعفن رمي لمرور عدة أيام على الوفاة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة مسن داخل شقته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وانتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب إلى محل البلاغ، وتبين العثور على جثة مسن يدعى «سيد. أ» 65 عامًا، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بعد الفاصل

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