أقوال الشهود العيان في دهس سائق ميكروباص لشابين في المقطم

استمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إلى أقوال الشهود العيان فى واقعة تورط سائق ميكروباص في دهس شابين وإصابتهما بجروح خطيرة بمنطقة المقطم جنوب محافظة القاهرة والذين أكدوا أنه أثناء مرور دراجة نارية يستقلها شابين فوجئؤا بسيارة "ميكروباص" تسير عكس الاتجاه بسرعة زائدة وصدمتهما.

وأضافوا أن المصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم..

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار السائق المتهم وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، لكشف ملابساتها وتحديد هوية مرتكبها.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مرورى ومصابين بمنطقة السبيعين فدان بالمقطم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين إصابة شابين وهروب قائد الميكروباص، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.