مع انطلاق شهر رمضان المبارك يشغل بال الكثير من عشاق الدراما المصرية معرفة تردد قناة أون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023، وهي من الترددات المطلوبة خلال تلك الفترة، وذلك بسبب الدراما الرمضانية المميزة والرائعة، والتي ستعمل على توفير قائمة متنوعة كبيرة من أجمل البرامج الترفيهية وأفضل المسلسلات التي ستحصل على أعلى نسبة مشاهدة، ويكثر البحث بسبب قدوم شهر رمضان الكريم.

تردد قناة أون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023

وتنشر “الدستور” في هذه السطور تردد قناة أون دراما 2023، ومواعيد عرض مسلسلات رمضان.

وتحرص قناة أون دراما دائمًا على تقديم محتوى رائع خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة لباقي العام، ولذلك فإن يكون ترددها يأتي كالتالي:

القمر الصناعي قناة أون دراما: نايل سات.

تردد قناة أون دراما: 10853.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معامل الاستقطاب قناة أون دراما: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ON E

القمر الصناعي: “النايل سات”.

التردد : "11861".

معامل تصحيح الخطأ: "⅚"

معدل الترميز: “27500”.

الاستقطاب: "أفقي".

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة أون دراما