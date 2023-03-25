تردد قناة أون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023
مع انطلاق شهر رمضان المبارك يشغل بال الكثير من عشاق الدراما المصرية معرفة تردد قناة أون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023، وهي من الترددات المطلوبة خلال تلك الفترة، وذلك بسبب الدراما الرمضانية المميزة والرائعة، والتي ستعمل على توفير قائمة متنوعة كبيرة من أجمل البرامج الترفيهية وأفضل المسلسلات التي ستحصل على أعلى نسبة مشاهدة، ويكثر البحث بسبب قدوم شهر رمضان الكريم.
تردد قناة أون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023
وتنشر “الدستور” في هذه السطور تردد قناة أون دراما 2023، ومواعيد عرض مسلسلات رمضان.
وتحرص قناة أون دراما دائمًا على تقديم محتوى رائع خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة لباقي العام، ولذلك فإن يكون ترددها يأتي كالتالي:
- القمر الصناعي قناة أون دراما: نايل سات.
- تردد قناة أون دراما: 10853.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
- معامل الاستقطاب قناة أون دراما: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
تردد قناة ON E
- القمر الصناعي: “النايل سات”.
- التردد : "11861".
- معامل تصحيح الخطأ: "⅚"
- معدل الترميز: “27500”.
- الاستقطاب: "أفقي".
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة أون دراما
- مسلسل سره الباتع: سيضم المسلسل مجموعة كبيرة من كافة نجوم الفن حيث ستدور الأحداث خلال زمنين أحدهما في أيام الحملة الفرنسية بمصر والثانية في العصر الحالي، وسيعرض في الساعة 7:30 مساءً، وتكون الإعادة بالساعة 6:15 صباحاً.
- مسلسل ضرب نار: هو مسلسل تلفزيوني يكون بطولة الثنائي الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز ويكون من خلال قصة حب ستجمع بين أحد أبناء الصعيد وبين بنت من شبرا، وسيعرض الساعة 10:00 مساءً، وتكون الإعادة 1:45 صباحاً.
- مسلسل جميلة: وهو بطولة المبدعة ريهام حجاج والفتاة الكبيرة النجمة سوسن بدر، ويعرض بتمام الساعة 11:15 مساءً وتكون الإعادة 5:00 صباحاً.
- مسلسل الكتيبة101: وهو مسلسل تلفزيوني يكون من بطولة عمرو يوسف والفنان آسر ياسين، يتناول قصة كافة بطولات القوات المسلحة وبطولة جهاز الشرطة في التضحية وتكون من أجل الوطن وسيعرض الساعة 8:45 مساءً وتكونالإعادة الساعة 3:00.
- مسلسل الكبير أوي الجزء السابع: هو بطولة الفنان أحمد مكي، الفنانة رحمة أحمد، بيومي فؤاد، محمد سلام، وسيعرض الساعة 6:15 مساءً وتكون الإعادة 12:30 صباحاً.