الصفارة| مواعيد عرض مسلسل أحمد أمين

مسلسل الصفارة كان من ضمن المسلسلات المنتظرة بقوة بمجرد الإعلان عنه، لا سيما أنه المسلسل الكوميدي الأول للفنان أحمد أمين بعد نجاحه الكبير العام الماضي في تقديم مسلسل جزيرة غمام وحصد عنه العديد من الجوائز ومنها جائزة مهرجان الدراما العام الماضي، لذا انتظروا ظهور هذا العام في عمل كوميدي وهو الإطار الذي عرفوه به من البداية من خلال برنامج البلاتوه.

الحلقة الثالثة من مسلسل "الصفارة"

وخلال الساعات الأخيرة بدأ جمهور ومحبي الدراما البحث عن موعد طرح الحلقة الثالثة من مسلسل «الصفارة«بطولة أحمد أمين، الذي ينافس به في موسم رمضان 2023.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

كما أعلنت قناة dmc، عن عرض مسلسل «الصفارة» للنجم أحمد أمين، على شاشتها ضمن مسلسلات رمضان 2023 .

وذلك في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

وأعلنت منصة watch- it عن عرضه لمسلسل «الصفارة» لـ احمد أمين ضمن مسلسلات رمضان 2023

فريق عمل مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة من إنتاج الشركة المتحدة وبطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل،

قصة مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، تأليف ورشة كتاب، إخراج علاء إسماعيل، تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

أبطال مسلسل الصفارة وعدد حلقاته

مسلسل «الصفارة» مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، حاتم صلاح، إنعام سالوسة ماريا أسامة نجمة برنامج الدوم، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وضيوف الشرف محمد رضوان ومحمود البزاوي.

ملخص الحلقة الثانية من مسلسل الصفارة

بدأت أحداث مسلسل الصفارة الحلقة الثانية التي عرضت أمس، داخل شركة شفيق بعد أن تحقق حلمه وأصبح الجميع يهابه، ليصدم أحمد أمين بوجود علاء صديقة الذي خانه في السابق بجوارة ويخبره أنه أصبح سكرتيرة الخاص، كما يجد وجيه شقيقه الأصغر قد أصبح نائب له، ووسط صدمة ودهشة يحضر شفيق اجتماع الشركة دون أن يفقه شيئًا عما يحدث.