تصدر تريند جوجل| مواعيد مسلسل سوق الكانتو على dmc

تصدرت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "سوق الكانتو" للنجم أمير كرارة، مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، والذي يعرض خلال الماراثون الرمضاني 2023 على قناة dmc.

أحداث الحلقة الثانية

وشهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "سوق الكانتو" العديد من التفاصيل، حيث بدأت الحلقة باستعراض قصة "صالح" الغائب عن أهله بعد مشاركته في إحدى الحروب وعدم عودته.

وقال صديق (صالح) الذي كان معه في الحرب لأمير كرارة (طه القماش) وعائلته إن (صالح) تعرض لإطلاق ناري، لكن لا يعرف ما إذا كان توفي أم لا، لأنه أيضا أصيب بدوره في الحرب وتعرض لحالة إغماء وتم نقله إلى المستشفى، ولم يعرف عنه شيئا بعد ذلك.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

يعرض مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 9 مساءً، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب يلعب دوره أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.