الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«سوق الكانتو» الحلقة 2.. الشرطة تفتش منزل كرارة وفتحي يتعلم الكتابة بسبب الحب

سوق الكانتو
سوق الكانتو

تستمر الحلقة 2 من مسلسل “سوق الكانتو” بطولة النجم أمير كرارة ومي عز الدين في تصاعد أحداثها، ويعرض العمل على شاشة dmc.

تذهب الشرطة لمنزل “طه القماش” بأمر من النيابة للتفتيش عن أي شيء يدينه، خاصة وأنه تم الإبلاغ عنه من قبل أعداءه بأنه يتاجر في الكحوليات، ولكن مع البحث لم يجدوا شيء باستثناء ورق اليانصيب والذي يعمل فيه “طه”، ويوجه له الشرطي “الزناتي” تهديد مباشر بأنه لن يتركه وسيستمر في البحث وراءه لحين القبض عليه متلبسًا.

ويظهر “رشاد” فتحي عبد الوهاب داخل أحد الملاهي الليلية ويدفع مال لأحد الأشخاص ليعلمه الكتابة، حيث يريد كتابة اسم “فاطمة” والتي تجسدها الفنانة مها نصار وهي ابنة عمة “طه” أمير كرارة، حيث يريد كتابة الجوابات لها بسبب حبه لها من طرف واحد.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

إخراج حسين المنباوي الحلقة 2 من مسلسل القبض عليه هاني سرحان تجار السوق سلوى عثمان حسين المنباوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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