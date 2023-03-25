السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عصابة بيع «موبايلات وهمية» على فيسبوك.. وإحالتهم لـ«الجنايات»

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

قررت نيابة التبين بالقاهرة إحالة المتهمين بمحاولة سرقة المواطنين والنصب عليهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي إلى المحاكمة الجنائية.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل لتجارة الهواتف المحمول) بسابقة تعرفه على (أحد الأشخاص) من خلال إحدى مواقع التسوق الإلكترونى، وأن الأخير عرض عليه شراء هاتفين محمول، واتفقا على التقابل بدائرة القسم لشرائهما وفور وصوله وبحوزته مبلغ مالى، فوجئ بحضور عدد (4 أشخاص) يستقلون مركبة "توك توك"، واصطحبوه لقطعة أرض فضاء كائنــــة بدائرة القسم، وقاموا بإلقاء"مسحوق الشطة" على وجهه فى محاولة منهم لسرقته، إلا أنه قام بالاستغاثة فلاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم "مستأجرة "بالمنطقة المُشار إليها وبحوزة أحدهم كيس بداخله "مسحوق الشطة"، وبمواجهتهم  بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدوها، واعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين وقيام أحدهم باستدراج ضحاياهم من خلال إحدى مواقع التسوق الإلكترونى عقب عرضهم هواتف محمولة للبيع، وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوموا بإلقاء مسحوق الشطة المضبوط بحوزتهم على وجوههم وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونى.

إحالة المتهم أحد الأشخاص إحالة تشكيل عصابي اجتماعى أستقلالهم الإجتماع

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

حبس متهم بترويج المواد المخدرة فى القطامية 4 أيام

سيول وأمطار رعدية.. طوارئ بـ«الرى» للمواجهة

اليوم.. 38 رحلة طيران سياحى تصل مرسى علم على متنها 6 آلاف راكب

الأرصاد تحذر: أمطار جديدة وثلوج فى هذه المناطق اليوم

بينهم 3 أطفال.. إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم ببنى سويف

القبض على عصابة بيع «موبايلات وهمية» على فيسبوك.. وإحالتهم لـ«الجنايات»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس