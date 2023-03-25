مع بداية التعاملات الصباحية حرص آلاف من المقبلين على الزواج خلال شهر رمضان المبارك معرفة سعر الذهب اليوم السبت 25-3-2023 بدون مصنعية عبر جوجل، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21- وهو العيار الأكثر مبيعًا بمصر قيمة 2040 جنيها مع تحرك أسعار الذهب بالبورصة العالمية لمستويات عند قيمة 1994 دولارا.

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سعر الذهب اليوم السبت 25-3-2023 بدون مصنعية

وتنشر "الدستور" بهذه السطور القادمة سعر الذهب اليوم السبت 25 مارس 2023 بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 يسجل اليوم السبت 25 مارس 2040 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 وصل اليوم السبت 25 مارس مبلغ 1749 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 يسجل اليوم السبت 25 مارس 2331 جنيها.

سعر الجنيه الذهب بلغ اليوم السبت 25 مارس قيمة 16320 جنيها.

اونصة الذهب وصل اليوم السبت 25 مارس 1994 دولارا.



واستقرت أسعار الذهب اليوم السبت خلال تداولات الصباح، بتداولات هادئة لتظل بمستوى قريب من أعلى مستوى سجلته في يوم أمس، أثناء طرق أبواب المستوى النفسي لقيمة 2000 دولار للأونصة من جديد، وتكون في طريقها لتسجيل ارتفاع بالأسبوع الرابع على التوالي لكي تحقق الاستفادة من الزيادة للاقبال على الملاذ الآمن في السوق، طبق gold Bullion ويتداول الذهب بالبورصة العالمية عند المستوى 1994 دولار بالأونصة، ويأتي هذا عقب أن ارتفع يوم أمس بنسبة قيمة 1.2% ليسجل أعلى مستوى عند مبلغ 2003.22 دولار للأونصة.



والذهب في طريقه لتسجيل ارتفاع للأسبوع الرابع ويكون على التوالي عقب أن سجل أعلى مستوى منذ عام في مطلع هذا الأسبوع عند 2009.69 دولار للأونصة، ويأتي هذا في ظل تزايد الطلب المتزايد على المعدن النفيس ويكون كملاذ آمن في الأسواق منذ الانهيار في بنك سيليكون فالي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو قد ما حقق مكاسب للذهب لتصل إلى 170 دولار منذ بدء الأزمة وحتى الآن.

وكشف جولدن ساكس عن كافة توقعاتها الخاصة بأسعار الذهب في 12 شهر قادمة، وأشارت لإمكانية ارتفاع الذهب للمستوى 2050 دولار للأونصة تحت ظل استمرار التزايد للطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في الأسواق وهو ما ينعكس على أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ.