الخميس 23 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع الدولار عالميًا يدفع الذهب لمستويات قرب 2000 دولار

الذهب
الذهب

عادت أسعار الذهب في مصر الارتفاع من جديد لتتأثر بارتفاع أسعار الأونصة العالمية، خاصة بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي تسبب في ضعف الدولار، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب في المقابل سواء عالميًا أو محليًا، حسب جولد بيليون وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم 2040 جنيها للجرام، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 16320 جنيه.

وارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس لتحوم بالقرب من المستوى 2000 دولار للأونصة، وذلك بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الذي شهد رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى جانب تغير في لهجة البنك بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمر الذي دعم ارتفاع الذهب بشكل كبير.

سجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعًا اليوم بنسبة 0.3% لتتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1975.85 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى عند 1983.51 دولار للأونصة، وكانت الأسعار قد سجلت ارتفاعًا يوم أمس بنسبة 1.6%، وفق gold Bullion، ارتفعت أسعار الذهب منذ بداية شهر مارس حتى الآن بنسبة 8.4% بالإضافة إلى تسجيل أعلى مستوى منذ عام عند المستوى 2009.69 دولار للأونصة.

من جهة أخرى، يعاني الدولار الأمريكي من انخفاض حاد مقابل العملات الرئيسية في الأسواق، وهو الأمر الذي ساعد الذهب على الارتفاع الكبير الذي سجله، فقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات خلال جلسة اليوم بنسبة 0.2% تقريبًا بعد أن سجل أدنى مستوى في 7 أسابيع عند 101.53، الدولار الأمريكي شهد انخفاضًا لست جلسات متتالية لينخفض منذ بداية شهر مارس وحتى الآن بنسبة 2%.

 

20 جنيه اجتماع البنك استجاب ارتفاع الذهب أسعار الذهب

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