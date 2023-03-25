اعرفي طريقة عمل القطايف فى البيت وعجينة الكنافة

تبحث الكثير من ربات المنازل عن طريقة عمل القطايف فى البيت وعمل عجينة الكنافة عبر محركات البحث، حيث لا يمكن أن يتصور شهر رمضان دون تلك الحلوى التي اعتاد عليها المصريون وأصبحت من العادات المتوارثة لقرون، ويحرص عليها الملايين، حيث تنتشر أفران الكنافة البلدي في شوارع المحروسة خلال شهر رمضان المبارك، لتضفي حالة من البهجة والفرحة، وأصبحت رمزًا من رموز شهر رمضان المبارك في الشوارع المصرية، وكذلك أيضا انتشارها في المحلات التجارية، والأسواق، لكن هناك البعض يفضل صناعتها في المنزل، ومعرفة طرق عمل القطايف فى البيت وعمل عجينة الكنافة.

طريقة عمل القطايف فى البيت

يقول ناصر رضا، مالك فرن لصناعة الكنافة والقطايف، إن طرق عمل القطايف فى البيت من الوصفات السهلة، حيث يحتاج الأمر إلى إحضار المقادير وخلطها جيدا، وإحضار سطح ساخن للطهي، فمكونات القطايف هي الدقيق والخميرة الفورية، والبيكنج بودر والماء والسكر والقليل من الملح، و بإختلاف الكمية المطلوبة تختلف المقادير.

وأضاف: يتم وضع الماء والدقيق وخلطهم جيدا حتى يصبح القوام خفيفا وسائل ثم يتم إضافة الخميرة والبيكنج باودر والسكر والقليل من الملح، وفي حال سرعة الوصول إلى القوائم المطلوب يمكن وضع العجين في الخلاط ومن ثم يترك حتى يختمر، ثم تأتي مرحلة التجهيز وينصح وضع الخليط في اناء له فتحة للسكب يفضل ان يكون إبريق.

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وتطهى القطائف على سطح ساخن بمكن أن تكون "طاسة" أو فرن الخبيز أو صاج مسطح، أو أيا ما يفي بالغرض، حيث يتم إشعال النار تحته حتى يسخن سطحه ثم يتم دهنه بالزيت حتى لا يلتصق العجين به ثم يصب مقدارا ملعقتين كبيرتين بشكل سريعا بجوار بعضها البعض حتى يمتلئ السطح الساخن من ثم ترفع القطائف من على النار وتكرارا الأمر حتى تنتهي الكمية المطلوبة.

طريقة عمل عجينة الكنافة

أما طرق عجينه الكنافة فهي مشابهة بشكل كبير للقطائف ولكنها لا تحتاج نفس المكونات كما أن قوامها يكون أقل من قوام عجينه القطايف وهي على النحو التالي:

مكونات عجينة الكنافة البلدي

دقيق

ماء

نشا

زيت

ملح

طرق عمل القطايف فى البيت

طرق عمل القطايف فى البيت

طرق عمل القطايف فى البيت

طرق عمل القطايف فى البيت