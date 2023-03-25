السبت 25 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث سير بكفر الدوار

حادث سير
حادث سير

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر اصطدام سيارة بهم أثناء عبور الطريق أمام بنزينة جرجس بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث سير أمام بنزينة جرجس بنطاق القسم، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة كل من "ندي خميس صبحي" 16 سنة، طالبة"، خميس صبحي عبدالقوي 60 سنة، شريفة شلقوف اللمبي، 54 سنة، ومحمد شعبان سعد، 25 سنة، وجميعهم مقيمين كفر الدوار، ومصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفي كفرالدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

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وائل لطفي

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