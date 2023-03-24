الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد آذان المغرب اليوم الجمعة 2 رمضان 1444

جريدة الدستور

تصدر موعد آذان المغرب اليوم الجمعة 2 رمضان 1444 محركات البحث استعداداً لموعد الإفطار.

موعد آذان المغرب اليوم الجمعة 2 رمضان 1444

ويترقب المسلمون في جميع المدن والمراكز، آذان المغرب في ثان أيام شهر رمضان المبارك، الجمعة 24-3-2023، حيث يكون موعد أذان المغرب بزيادة دقيقة عن اليوم الأول.

شرب الماء والانخراط في أنشطة.. كيف تجعل رمضان فرصة لترك التدخين؟

دار الإفتاء: إعداد الفطار والسحور أفضل القربات فى رمضان

مواعيد أذان المغرب خلال شهر رمضان 1444

الخميس1 رمضان - 23 مارس, 2023: 06:08 pm  

الجمعة2 رمضان - 24 مارس, 2023: 06:09 pm  

السبت 3 رمضان - 25 مارس, 2023: 06:09 pm  

الأحد 4 رمضان - 26 مارس, 2023: 06:10 pm    

الاثنين 5 رمضان - 27 مارس, 2023 : 06:10 pm    

الثلاثاء 6 رمضان - 28 مارس, 2023: 06:11 pm  

الأربعاء7 رمضان - 29 مارس, 2023: 06:12 pm  

الخميس8 رمضان - 30 مارس, 2023     06:12 pm      

الجمعة9 رمضان - 31 مارس, 2023 : 06:13 pm .

السبت 10 رمضان -   01 أبريل, 2023 :06:14 pm      

الأحد 11 رمضان -  02 أبريل, 2023: 06:14 pm    

الاثنين 12 رمضان - 03 أبريل, 2023: 06:15 pm 

الثلاثاء13 رمضان - 04 أبريل, 2023   06:15 pm

الأربعاء14 رمضان - 05 أبريل, 2023 06:16 pm 

الخميس 15 رمضان -  06 أبريل, 2023: 06:17 pm     

الجمعة 16 رمضان -  07 أبريل, 2023: 06:17 pm     

السبت 17 رمضان -  08 أبريل,  2023 : 06:18 pm    

الأحد 18 رمضان - 09 أبريل, 2023 : 06:18 pm     

الاثنين  19 رمضان - 10 أبريل, 2023 : 06:19 pm 

موعد أذان المغرب في العشر الأواخر من رمضان 2023

الثلاثاء  20 رمضان - 11 أبريل, 2023 :06:20 pm .

الأربعاء 21 رمضان - 12 أبريل, 2023 : 06:20 pm     .

الخميس  22 رمضان -  13 أبريل,   2023  : 06:21 pm .

الجمعة 23 رمضان -  14 أبريل, 2023 :  06:21 pm .

السبت 24 رمضان -  15 أبريل, 2023 : 06:22 pm .

الأحد 25 رمضان -  16 أبريل,  2023      :  06:23 pm    .

الاثنين 26 رمضان -  17 أبريل, 2023 : 06:23 pm    .

الثلاثاء 27 رمضان -  18 أبريل, 2023 : 06:24 pm .

الأربعاء 28 رمضان -  19 أبريل, 2023: 06:25 pm .

الخميس 29 رمضان -  20 أبريل, 2023 : 06:25 pm.

الجمعة  30   رمضان - 21 أبريل,  2023   :  06:26 pm  .

المغرب موعد أذان المغرب اذان المغرب موعد اذان المغرب اليوم اليوم الجمعة الجمعة الجمعة 2 رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc drama.. وقصة المسلسل

مواعيد القطارات بخط القاهرة - أسيوط والعكس في رمضان 2023

«الدستور» فى مسجد «السيد البدوى» بأول جمعة من رمضان

المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى يعتمدان الجمعة رسميًا اتفاق ما بعد «بريكست»

4 مصابين إثر حريق «كافيه» فى المرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس

السجن لجندى استخبارات إسرائيلى نشر معلومات سرية