تصدر موعد آذان المغرب اليوم الجمعة 2 رمضان 1444 محركات البحث استعداداً لموعد الإفطار.

موعد آذان المغرب اليوم الجمعة 2 رمضان 1444

ويترقب المسلمون في جميع المدن والمراكز، آذان المغرب في ثان أيام شهر رمضان المبارك، الجمعة 24-3-2023، حيث يكون موعد أذان المغرب بزيادة دقيقة عن اليوم الأول.

مواعيد أذان المغرب خلال شهر رمضان 1444

الخميس1 رمضان - 23 مارس, 2023: 06:08 pm

الجمعة2 رمضان - 24 مارس, 2023: 06:09 pm

السبت 3 رمضان - 25 مارس, 2023: 06:09 pm

الأحد 4 رمضان - 26 مارس, 2023: 06:10 pm

الاثنين 5 رمضان - 27 مارس, 2023 : 06:10 pm

الثلاثاء 6 رمضان - 28 مارس, 2023: 06:11 pm

الأربعاء7 رمضان - 29 مارس, 2023: 06:12 pm

الخميس8 رمضان - 30 مارس, 2023 06:12 pm

الجمعة9 رمضان - 31 مارس, 2023 : 06:13 pm .

السبت 10 رمضان - 01 أبريل, 2023 :06:14 pm

الأحد 11 رمضان - 02 أبريل, 2023: 06:14 pm

الاثنين 12 رمضان - 03 أبريل, 2023: 06:15 pm

الثلاثاء13 رمضان - 04 أبريل, 2023 06:15 pm

الأربعاء14 رمضان - 05 أبريل, 2023 06:16 pm

الخميس 15 رمضان - 06 أبريل, 2023: 06:17 pm

الجمعة 16 رمضان - 07 أبريل, 2023: 06:17 pm

السبت 17 رمضان - 08 أبريل, 2023 : 06:18 pm

الأحد 18 رمضان - 09 أبريل, 2023 : 06:18 pm

الاثنين 19 رمضان - 10 أبريل, 2023 : 06:19 pm

موعد أذان المغرب في العشر الأواخر من رمضان 2023

الثلاثاء 20 رمضان - 11 أبريل, 2023 :06:20 pm .

الأربعاء 21 رمضان - 12 أبريل, 2023 : 06:20 pm .

الخميس 22 رمضان - 13 أبريل, 2023 : 06:21 pm .

الجمعة 23 رمضان - 14 أبريل, 2023 : 06:21 pm .

السبت 24 رمضان - 15 أبريل, 2023 : 06:22 pm .

الأحد 25 رمضان - 16 أبريل, 2023 : 06:23 pm .

الاثنين 26 رمضان - 17 أبريل, 2023 : 06:23 pm .

الثلاثاء 27 رمضان - 18 أبريل, 2023 : 06:24 pm .

الأربعاء 28 رمضان - 19 أبريل, 2023: 06:25 pm .

الخميس 29 رمضان - 20 أبريل, 2023 : 06:25 pm.

الجمعة 30 رمضان - 21 أبريل, 2023 : 06:26 pm .