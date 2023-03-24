شرب الماء والانخراط في أنشطة.. كيف تجعل رمضان فرصة لترك التدخين؟

خلال ساعات النهار من شهر رمضان ، يُحظر التدخين من أي نوع أثناء الصيام، وإذا كان ضبط النفس متأصلًا بالفعل في عقلك ، فقد توفر الأفكار التالية الدفعة الإضافية التي تحتاجها للإقلاع عن التدخين للأبد.

قد يجد الشخص الذي يحاول الإقلاع عن التدخين أن المشاركة في الأنشطة طوال شهر رمضان مثل زيارة الأقارب والمساعدة في إعداد وجبات الإفطار أو السحري، والصلاة تساعد في إبقائهم مشغولين وتساعدهم في ذلك، علاوة على ذلك قد يقلل الناس من رغبتهم في التدخين من خلال اتخاذ تدابير مثل الانخراط في أنشطة بدنية مثل المشي بعد الإفطار، واستهلاك كمية كبيرة من الماء بعد الإفطار ، وتجنب رفقة الأفراد الآخرين الذين يدخنون.

ووفقًا لموقع "the daily star"، يعد الإقلاع عن التدخين في رمضان فكرة رائعة، نظرا لأن الصيام له العديد من الفوائد الصحية وهذه المزايا ملحوظة أكثر لدى المدخنين السابقين الذين يحافظون على نمط حياة خالٍ من التدخين، إلى جانب ذلك يمكن استخدام الأموال التي يتم توفيرها من خلال عدم شراء السجائر لتحقيق أهداف أخرى، مثل مكافأة الشخص نفسه أو دعم قضية نبيلة من خلال التبرع.

من خلال تحويل محنة شخص آخر إلى إيجابية وتصبح مصدر إلهام له ، سيشعر الأفراد بالقدرة على التمسك بقرارهم الرمضاني للإقلاع عن التدخين.

- إستراتيجية "الديك الرومي البارد"

نجح العديد من الأشخاص في الإقلاع عن عادة التدخين خلال شهر رمضان من خلال الالتزام بما يشار إليه في المجتمع العلمي باستراتيجية "الديك الرومي البارد" ، والتي تقوم على الإقلاع عن التدخين بسرعة، ومع ذلك، قد يحتاج بعض الأشخاص الذين يدخنون إلى مساعدة خبير مدرب، بالإضافة إلى العلاج ببدائل النيكوتين لتجاهل هذه العادة، في هذه الحالة، يجب ألا يخجل المرء من طلب المساعدة.

- خطة قوية ودافع قوي

الإقلاع عن التدخين ليس بالمهمة السهلة، لكي تكون خاليًا من التبغ للأبد ، يجب أن يكون لدى المرء خطة قوية، ودافع قوي للقيام بذلك، ووعي كافٍ، وسبب مقنع للقيام بذلك، الصوم هو جزء واحد فقط من المعادلة، يؤدي الامتناع عن تناول الطعام إلى انخفاض كمية النيكوتين في الدم ، مما يجعل من السهل على المدخنين التخلي عن هذه العادة.

لكن الأمر الأكثر أهمية هو حقيقة أن جميع الأفراد تقريبًا يمكنهم الامتناع عن التدخين لأكثر من 12 إلى 14 ساعة، هذا يدل على أن لديهم القدرة على المحاولة والنجاح في سعيهم للتخلي عن عادة التدخين إلى الأبد.