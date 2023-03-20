الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«رمضان بصحة».. كيف يساعد شهر الصيام في الإقلاع عن التدخين

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان، والذي يعتبر فرصة مميزة للإقلاع عن التدخين والعادات السيئة التي كنت تتعود عليها قبل شهر الصيام.

ويتساءل البعض عن كيفية الإقلاع عن التدخين في رمضان، ففي السطور التالية أوضح الخبراء بموقع «WebMD» الطبي، عدد من النصائح التي تساهم في الإقلاع عن التدخين.

ابحث عن السبب:

للحصول على الدافع، تحتاج إلى سبب شخصي قوي للإقلاع عن التدخين، قد يكون ذلك لحماية عائلتك من التدخين السلبي، أو التقليل من فرصتك في الإصابة بسرطان الرئة أو أمراض القلب أو حالات أخرى.

txt

«عيدك أحلى بدون دخان».. مبادرة للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات خلال عيد الأضحى

استعد جيدًا:

هناك ما هو أكثر من مجرد إلقاء السجائر الخاصة بك، فالدماغ مدمن على النيكوتين وبدونها ستشعر بالكثير من الأعراض، لذا عليك ان تقتنع جيدًا بالأسباب التي تدفعك للإقلاع عن التدخين.

العلاج ببدائل النيكوتين:

عندما تتوقف عن التدخين، فإن انسحاب النيكوتين قد يسبب لك الصداع، أو يؤثر على حالتك المزاجية، حيث يمكن للعلاج ببدائل النيكوتين أن يحد من هذه الحوافز. 

تشير الدراسات إلى أن علكة النيكوتين وأقراص الاستحلاب تعمل على تحسين فرصك في النجاح عندما تكون أيضًا في برنامج للإقلاع عن التدخين.

txt

التدخين أبرزها.. 5 أسباب للإصابة بالبرد بشكل متكرر في الشتاء

اعتمد على أحبائك:

أخبر أصدقاءك وعائلتك وغيرهم من الأشخاص المقربين منك أنك تحاول الإقلاع عن التدخين، حيث يمكنهم تشجيعك على الاستمرار، خاصة، كما يمكنك أيضًا الانضمام إلى مجموعة دعم أو التحدث إلى طبيب مختص.

امنح نفسك استراحة:

أحد أسباب تدخين الناس هو أن النيكوتين يساعدهم على الاسترخاء، فبمجرد الإقلاع عن التدخين، ستحتاج إلى طرق جديدة للاسترخاء، فهناك العديد من الخيارات، حيث يمكنك ممارسة الرياضة للتخلص من التوتر أو الاستماع إلى موسيقاك المفضلة أو التواصل مع الأصدقاء أو تدليل نفسك بالتدليك.

تجنب الكحول والمثيرات الأخرى:

عندما تشرب الكحول، يصعب الالتزام بهدف عدم التدخين، لذا حاول الحد من تناول الكحول عند الإقلاع عن التدخين لأول مرة، فإذا كنت تدخن كثيرًا عند شرب القهوة، فانتقل إلى الشاي لبضعة أسابيع. 

txt

«أضرار التدخين ومخاطر المخدرات» ندوة تثقيفية لرفع الوعى بجامعة الوادى الجديد (صور)

حاول مرة أخرى:

كثير من الناس يحاولون عدة مرات قبل الإقلاع عن السجائر نهائياً، فلا تثبط عزيمتك، بدلًا من ذلك، فكر فيما أدى إلى انتكاسك، مثل مشاعرك أو المكان الذي كنت فيه. 

ممارسة التمارين الرياضية:

يمكن للنشاط أن يحد من الرغبة الشديدة في النيكوتين ويخفف بعض أعراض الانسحاب، فعندما تريد الوصول إلى سيجارة ، ارتد حذاء الركض بدلاً من ذلك، كما أن التمارين الخفيفة تساعد في الإقلاع عن التدخين.

أضرار التدخين الاقلاع عن التدخين رمضان بصحة العادات السيئة أمراض القلب النيكوتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

حاكم فلوريدا: لن أتورط في عملية تسليم ترامب إلى نيويورك

يوسف صبري يطرح أغنية «عكسي» على يوتيوب

«الدستور» داخل الشركة العربية العالمية للبصريات: أقوى القلاع الصناعية فى مجال الأجهزة الكهروبصرية

«الإصلاح الزراعي» تواصل المرور والمتابعة لمديرياتها بالمحافظات والمشروعات التابعة لها

كلمات وألحان وغناء.. علي لوكا يهدي محمد رمضان أغنية «جعفر العمدة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

ماجد حبته

الدورة الـ14 مع روسيا

عبدالوهاب داود

سهرة مع آل باتشينو

سلمان إسماعيل

لا تسحقوا إنسانية شنودة

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن تسهيلات رمضان: تيسير صلاة الجمعة فى القدس وتمديد فتح المعابر

الخارجية: تصريحات الوزير الإسرائيلى حول إنكار وجود الشعب الفلسطينى تحريضية ومرفوضة

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان