«رمضان بصحة».. كيف يساعد شهر الصيام في الإقلاع عن التدخين

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان، والذي يعتبر فرصة مميزة للإقلاع عن التدخين والعادات السيئة التي كنت تتعود عليها قبل شهر الصيام.

ويتساءل البعض عن كيفية الإقلاع عن التدخين في رمضان، ففي السطور التالية أوضح الخبراء بموقع «WebMD» الطبي، عدد من النصائح التي تساهم في الإقلاع عن التدخين.

ابحث عن السبب:

للحصول على الدافع، تحتاج إلى سبب شخصي قوي للإقلاع عن التدخين، قد يكون ذلك لحماية عائلتك من التدخين السلبي، أو التقليل من فرصتك في الإصابة بسرطان الرئة أو أمراض القلب أو حالات أخرى.

استعد جيدًا:

هناك ما هو أكثر من مجرد إلقاء السجائر الخاصة بك، فالدماغ مدمن على النيكوتين وبدونها ستشعر بالكثير من الأعراض، لذا عليك ان تقتنع جيدًا بالأسباب التي تدفعك للإقلاع عن التدخين.

العلاج ببدائل النيكوتين:

عندما تتوقف عن التدخين، فإن انسحاب النيكوتين قد يسبب لك الصداع، أو يؤثر على حالتك المزاجية، حيث يمكن للعلاج ببدائل النيكوتين أن يحد من هذه الحوافز.

تشير الدراسات إلى أن علكة النيكوتين وأقراص الاستحلاب تعمل على تحسين فرصك في النجاح عندما تكون أيضًا في برنامج للإقلاع عن التدخين.

اعتمد على أحبائك:

أخبر أصدقاءك وعائلتك وغيرهم من الأشخاص المقربين منك أنك تحاول الإقلاع عن التدخين، حيث يمكنهم تشجيعك على الاستمرار، خاصة، كما يمكنك أيضًا الانضمام إلى مجموعة دعم أو التحدث إلى طبيب مختص.

امنح نفسك استراحة:

أحد أسباب تدخين الناس هو أن النيكوتين يساعدهم على الاسترخاء، فبمجرد الإقلاع عن التدخين، ستحتاج إلى طرق جديدة للاسترخاء، فهناك العديد من الخيارات، حيث يمكنك ممارسة الرياضة للتخلص من التوتر أو الاستماع إلى موسيقاك المفضلة أو التواصل مع الأصدقاء أو تدليل نفسك بالتدليك.

تجنب الكحول والمثيرات الأخرى:

عندما تشرب الكحول، يصعب الالتزام بهدف عدم التدخين، لذا حاول الحد من تناول الكحول عند الإقلاع عن التدخين لأول مرة، فإذا كنت تدخن كثيرًا عند شرب القهوة، فانتقل إلى الشاي لبضعة أسابيع.

حاول مرة أخرى:

كثير من الناس يحاولون عدة مرات قبل الإقلاع عن السجائر نهائياً، فلا تثبط عزيمتك، بدلًا من ذلك، فكر فيما أدى إلى انتكاسك، مثل مشاعرك أو المكان الذي كنت فيه.

ممارسة التمارين الرياضية:

يمكن للنشاط أن يحد من الرغبة الشديدة في النيكوتين ويخفف بعض أعراض الانسحاب، فعندما تريد الوصول إلى سيجارة ، ارتد حذاء الركض بدلاً من ذلك، كما أن التمارين الخفيفة تساعد في الإقلاع عن التدخين.